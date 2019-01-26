乃木坂46明攻蛋 与田傳授可愛訣

乃木坂46將成為首登台北小巨蛋女團。（粘耿豪攝）

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時報周刊
溫博鈞
乃木坂46共20人參加KKBOX風雲榜，陣容龐大。（粘耿豪攝）

「第14屆KKBOX風雲榜」今（26日）晚在台北小巨蛋盛大舉辦頒獎典禮，日本國民女團「乃木坂46」也以表演嘉賓身份登台，她們明天即將在台北小巨蛋舉辦演唱會，成為第一組攻蛋的日本女團，為了KKBOX風雲榜特別提前一天登小巨蛋舞台，表現十足誠意。

該團這次一共有20名團員來到風雲榜，人數龐大本屆風雲榜為最多演出藝人。去年主演日版《那些年，我們一起追的女孩》的齋藤飛鳥開心表示：「以往都在日本舉行演唱會開唱，這次能到海外可以跟亞洲的大家交流，讓還不知道我們的人認識我們，真的很開心。」

堀未央奈也表示「希望還沒成為粉絲的人，透過這次能看到我們、正支持我們的朋友更喜歡我們。」久保史緒里對能成為第一個在小巨蛋開唱的女團感到榮幸，「期待這次能成為美好回憶。」大園桃子提到美食，「我們去吃了小籠包，大家都吃得很開心，明天不知是否有時間去別處看看，希望這趟旅程非常愉快。」与田祐希則害羞示範「可愛的秘訣」，食指頂酒窩甜笑、狂殺底片。

乃木坂46明（27日）晚在台北小巨蛋舉行「NOGIZAKA46LiveinTaipei2019」演唱會，可現場購票。

(時報周刊)

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