芹菜、草莓農藥殘留率最高 藥毒所：徹底清洗就沒事

2019年01月26日 21:16 中時 廖德修

農委會農業藥物毒物試驗所本月9日前公布前（106）年蔬果農藥殘留監測報告，報告顯示，蔬菜類以芹菜不合格率逾3成最高，水果類則以草莓的不合格率14％居首。藥毒所所長費雯綺表示，民眾不需恐慌，因檢測方式都是採最高標準；且蔬果是按國際檢驗方式，未經清洗且帶皮、帶殼檢驗，數據較高。實際上，蔬果徹底清洗後再檢驗，殘留農藥已非常低，不會造成風險。

根據這項檢測報告，採樣的蔬果來源，主要分為一般果園、菜園，以及校園午餐蔬菜、水果。蔬菜共採樣16類、8847件，其中453件不合格，不合格率為5.1％，並以豆菜類、香辛植物類與小葉菜類較嚴重。水果類則採樣6類、5322件，其中165件不合格，不合格率3.1％，以核果類、柑桔類與大小漿果類較多，如草莓。

費雯綺解釋，其實先進國家如歐美、日本等國，其蔬果的農藥殘留不合格率約4％到5％，與這次發表的監測結果相差不多。至於檢測不合格的蔬果中，經過比對使用的農藥後，真正超量的大約佔2成左右。

她又說，農藥殘留在先進國家也不易完全避免，有的是違規使用，也有可能農藥隨著風四處飄散，造成殘留量超標。而政府為了管理業者，都會訂出相當高的標準，因此即使蔬果有農藥殘留，在人體可以代謝的總量之下，只要不超過就不致產生健康的風險。

(中時 )