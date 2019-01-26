楠西青農陳鴻翰 種楊桃拚外銷

2019年01月26日 22:24 中時 劉秀芬

楠西青農陳鴻翰位於灣丘的果園專種外銷用的楊桃。（陳鴻翰提供）

當許多人還在吵貨要出的去，人要進的來，台南市楠西區好好農場青農陳鴻翰正忙著把要外銷的楊桃裝箱，而這已經是他今年第二次採果出貨。

台南市楠西區是全國最大的楊桃種植地區，據統計2017年全台楊桃種植面積約為855.9公頃，台南市占364公頃，楠西就占了327公頃。今年30歲的青農陳鴻翰，家族都在楠西種水果，他從小就跟著阿公、爸爸種芒果、楊桃。

1987年全台楊桃種植面積曾高達3049公頃，但多年前媒體報導腎病患者食用楊桃而中毒，導致楊桃銷量一落千丈，楠西的楊桃園紛紛砍掉改種芒果、芭樂、棗子。陳鴻翰當完兵後，回家幫父母種水果，重新思考自家農場定位，自己找前輩學習農作技巧、參加農民學院，成立「好好農場」，期許自己種出讓消費者安心的水果。

楊桃在國內雖不受青睞，但在歐美常用來做沙拉入菜。由於產期長、耐儲運，楠西楊桃一直有歐美、香港外銷市場。陳鴻翰接手農場工作後，也專攻楊桃外銷市場，他的農場銷美楊桃以青邊、金龍品種為主，目前大顆青邊一箱3.6公斤9~18顆裝的價錢約可賣130至140元。

「要做外銷，農藥施用就要按他們的藥檢規則來走，生產管理都比做內銷市場還要麻煩。」陳鴻翰說，除了要符合藥檢規則，為了怕產生抗藥性，自己還要去學製作無毒有機資材、自製液肥，提高水果品質。畢竟，有好的品質才有助貿易商去談價格、開拓更多外銷訂單。

(中時 )