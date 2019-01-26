獨／鄭人碩認追小薰1個月 女方鬆口「順其自然」有機會！

2019年01月26日 21:32 中時 李承陽

《寒單》演員協力辦年貨，要送好康給影迷。（粘耿豪攝）

胡宇威、鄭人碩、小薰等人為宣傳賀歲片《寒單》，26日到迪化街掃街辦年貨，鄭人碩和小薰緋聞鬧翻天，日前被拍到同車出遊，男方也對媒體放話開追。他私下透露，其實已認真為愛全面開攻，過年期間還打算到小薰家拜年，鄭人碩難掩愛意、真誠地說：「我已追她大概一個多月。」

「我真的有跟她告白，她回覆說：『順其自然。』」鄭人碩自覺「順其自然」並非打槍，「不然她怎麼會一直給我約？」意外的是，鄭人碩追小薰的手法充滿純愛氣息，會約她吃飯、看電影，還會送送小禮物，像平凡大男孩般獻殷勤。他承認從拍片、被傳交往的過程中，慢慢發現小薰是位好女孩，也強調若真的追到了、女方點頭了，一定會跟大家分享好消息。

受訪時兩人並肩而坐，鄭人碩還是笑鬧與小薰互虧，小薰也說：「有感受到他的溫暖，跟《寒單》一樣。」聊到過年必吃年菜，小薰透露特別愛吃瓜子，1天能嗑完1包，鄭再度用搞笑包裝求愛攻勢說：「快幫我買斷全台灣的瓜子。」

掃街活動時，胡宇威、鄭人碩帶隊PK辦年貨，胡發揮偶像魅力，讓店家老闆大方說：「整攤都搬走沒關係，胡宇威留下來就好！」鄭則放大絕施展撒嬌功力，還放話：「老闆算我便宜，對我上下其手都沒問題。」電影上映中，首3日全台票房累積逾800萬。

(中時 )