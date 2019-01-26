陳思宇淚灑選前之夜 柯P：我們沒財團支持較不利

2019年01月26日 22:02 中時 張穎齊

陳思宇淚灑舞台。（張穎齊攝）

柯文哲（左）為陳思宇（右）站台。（張穎齊攝）

陳思宇選前之夜，選民沸騰。（張穎齊攝）

陳思宇選前之夜，後排的空位仍然很多。（張穎齊攝）

「白色力量」立委候選人陳思宇的選前之夜今（26）日在士林登場，台北市長柯文哲也出席現場，而陳思宇致詞到一半時還淚灑舞台。柯文哲表示，區域性的立委選舉相較下投票率會較低，所以地方樁腳的動員比較優勢，他們沒有財力以及財團的支持，所以這次確實會比較不利，但仍呼籲選民為了台灣更好的未來，明天請投陳思宇。

柯文哲表示，在選舉的戰術上，投票率高就可以有更多宣傳，但明天只有台北、台中2個區域的立委選舉，所以投票率會比較低，在地方樁腳動員或「請大咖站台」這2方面會比較優勢，由於他們沒有財力跟財團的支持，所以比較會不利。

「我不敢說陳思宇100分，但她是3個候選人裡面最好！」柯說，陳思宇在當機要、觀傳局長時都很認真努力，去年燈節也辦得很好，她還曾特地跑到日本去協商合作，去年跨年夜也都是她籌備，各方面品行都很好。

柯P說，他一直都認為「對的事就做，不對就不要做」，但不忘繪聲繪影地暗酸「立委補選任期1年，但到底是花多少錢去選舉？」希望大家思考，選舉費用高是台灣政治的敗壞，想問「你家是太有錢沒地方花嗎？」

提到台陸美三方關係，柯說，美國不會同意兩岸統一，且也沒有要跟大陸開戰的意思，所以維持現狀是最好。他也順道抨擊藍綠，稱統獨跟藍綠都是假議題，藍綠除了統獨還有什麼不一樣？不管是綁樁、搶國營事業都一樣，只會惡鬥包庇。

柯P還說，民進黨掛的理念「清廉勤政愛鄉土」7字應改為「清廉勤政愛民」，因為人民才是最重要的，明天的選舉雖然只是小小的改變，但為了台灣更好的未來，應該要投陳思宇，不應該讓台灣在藍綠泥淖中沉淪下去。

陳思宇表示，她參選後在網路上一直被攻擊，並坦言自己確實是政二代，但面對這些挑戰，以及沒有立委願意為台北市旅遊業發聲，她仍願意站出來。

「我們要為新的政治文化站出來！」陳思宇致詞到一半淚灑舞台，並說她跟柯市長一樣都被放大檢視，自己面對質疑時出來發聲，就被打成是攻擊別人，志工也被暴力攻擊，不過先前台北燈節與跨年電競晚會她都撐過了，如今也撐過來，會靠大家的力量，向中央爭取更多為台北市補助的建設。

另外，由於冷氣團來襲，現場人數並不多，後排有許多空椅，有點淒涼，不過仍不減支持者熱情。

(中時 )