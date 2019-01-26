SBL》可以好過年了！達欣封關戰氣走裕隆

2019年01月26日 22:03 中時電子報 黃及人 ／天母報導 ／天母報導

來到農曆新年前夕的最後1戰，台北達欣當然更想帶走勝利，儘管過程驚險萬分，達欣仍靠梅約、蘇翊傑兩人讀秒階段攜手5罰中3，最後以89比87氣走傷兵累累的裕隆納智捷，上半季剛好拿下11勝11敗、排名第4的5成勝率戰績。

「畢竟裕隆沒用完整陣容應戰，我們把握了這次機會，原本上半場還蠻擔心我們得分點太少，幾乎都集中在梅約、蘇翊傑與林宜輝，幸好下半場麥克連跳了出來，」達欣總教練范耿祥說，「沒想到最後贏得如此驚險，後面似乎有點鬆懈。」

其實范耿祥說得太客氣了點，因為原本達欣第3節打出誇張25比2猛攻，一度領先到19分，卻被裕隆馬上還以13比0，才讓比賽重新緊張起來，要不是最後關頭靠著梅約、蘇翊傑的罰球穩住勝局，達欣差點就被裕隆翻盤成功了。

「接下來我們應該會從下周六放到大年初四，大約放7天，」范耿祥說，「梅約、麥克連兩名洋將可能返美，我相信兩人一定會準時返隊，梅約都答應要出席後面的三分球大賽了，我們絕對都會『講信用』，就讓兩人好好休息吧。」

苦吞4連敗的裕隆，目前傷兵問題越來越嚴重，除了桑尼離隊治療背傷、「男模」呂政儒腳踝扭傷，盧冠良也因前役腳板被踩傷缺陣，27日對上富邦勇士的封關戰，也提前敲定這些傷兵都不會打，讓裕隆執行教練李啟億賽後只能苦笑。

「我現在只能祈禱周柏臣明天可以上場，」李啟億說，「目前我們的農曆新年放假計畫也已出爐，我們應該會練到下周五，然後放到大年初四。放假時間雖有點短，但我們必須及早做好面對下半季的準備，年假短一點也應該。」

(中時電子報)