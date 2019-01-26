英文學測出題靈活 拿高分關鍵在作文

2019年01月26日 22:24 旺報 李侑珊

108年度大學學測英文科考試出題，當中包含環保、生態、科技、文化等相關議題，英文老師認為，選擇題出題淺顯易懂，相對平易近人，但在非選擇題則要翻譯台灣高鐵，作文則是行銷台灣，論點要寫的深入恐不容易，反映學測英文出題靈活，教學也不再只能侷限於生活經驗，程度好的學生是否能夠拿到滿級分，關鍵也在寫作。

艾蜜絲美語主任楊惠瑜表示，今年英文學測在選擇題方面，相較於往年，出題更顯得平易近人，題目不只包含愚人節、性別改變的天使魚，還包含有關北美歷史文化的圖騰柱，更附上附圖幫助學生理解，另外則還有節食眼鏡，出題涵蓋科技、生物、研究報告、文化以及歷史等元素，考生如具備相當的單字量，很容易拿分。

至於非選擇題的部分，楊惠瑜則認為，像是英文作文以行銷台灣為題，多數考生都呈現台灣人的熱情或夜市文化，由於可以寫的方向很多，因此要深入論析並不容易，不好拿高分。

楊惠瑜回顧近5年英文出題趨勢，大多貼近學生生活，包括大排長龍的現象討論，她特別喜歡104年的英文作文，即在題目給兩本書做選擇，學生可寫說明抒情文，也可以寫論述文，活潑有深度，今年手寫題出題趨向本土化，建議孩子的學習不能只局限日常生活經驗，國內外政治議題都要納入，並在平時多涉獵各類議題。

今年英文科考題整體偏易，但出題在閱讀測驗的部分，以天使魚做為內容，當中還提到跨性別的社會議題，另外像是環保與節日的討論也都入題，對此，英文補教老師GARY表示，今年學測英文出題特色為「三位一體」，其中包含科普、生活與本土，題目充分與學生生活高度融合，非選擇題以高鐵、行銷台灣作為題目，即要考生寫出心中的台灣價值、對台灣的觀念。

(旺報 )