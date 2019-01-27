「護國神犬」被羞辱！不爽被檢查旅客嗆：髒狗聞過包不要了

檢疫犬忠實執行任務防堵非洲豬瘟，竟遭惡劣旅客嗆「笨狗」、「贓狗」，還有人更說「包包被狗聞過不要了」 (圖／本報資料照、防檢局提供)

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中時電子報
／綜合報導

為了防範非洲豬瘟疫情入侵台灣，目前在全台港口、機場布置了47隻檢疫犬，配合防檢員嚴陣以待，但卻有旅客不爽被檢查，竟當眾羞辱這些盡忠的狗兒，喝斥「笨狗」、「有夠髒」，甚至還有旅客厭惡表示「我的包包被狗聞過，不要了」等離譜言語。

根據《ET新聞雲》報導，領犬員對媒體訴苦，有部分旅客不滿檢疫犬檢查行李，若檢疫犬出錯，就會不斷痛罵「你們的狗真是有夠笨」、「笨狗，有夠髒」等侮辱性言語，還有旅客違法物品被查獲後，惱羞成怒大罵三字經、五字經，怪罪說都是狗害的，甚至有人打電話濫訴「狗這麼髒，為何讓可以在機場活動，牠們憑什麼碰我行李」，最離譜的是有旅客的行李被狗聞過後，就表示包包髒掉，不要了。

領犬員表示，聽到狗狗們被羞辱，當下都會很失落，但為了防堵疫情，只能硬是打起精神繼續工作。領犬員說，檢疫犬聞過後，若是在行李、包裹前坐下，就代表裡面有違禁品，而且若是被查出當下立即申報檢疫，都能避免繳交20萬罰金，除非偷跑被海關攔下才會開罰，「狗狗坐下等於省下違規旅客20萬元」。

不少網友相當氣憤，直說「怎麼看狗都比你們這些人乾淨多了」、「髒的是你們的嘴吧」、「一點家教都沒有，真是丟臉」、「惱羞罵髒話咧，不違規不就沒事了」。

(中時電子報)

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