妙天禪師出任新政黨主席 2020大選角色有玄機

2019年01月27日 00:06 中時電子報 郭匡超 /綜合報導 /綜合報導

民國黨在25日入併以妙天禪師為黨主席的「國會問政聯盟」，身為黨員的新竹縣議員邱靖雅表示，妙天禪師接任黨主席，可讓外界更認識妙天本人，更可放大格局；她坦言合併新政黨目標就是參與2020大選，但否認是為柯文哲參選2020做準備。

民國黨在2018年地方選舉，派徐欣瑩黨主席參選新竹縣長，雖有台北市長柯文哲跨縣市站台輔選，最後仍敗選，但是縣市議員部分，民國黨全台當選3席，包括基隆市楊石城、新竹縣邱靖雅與吳旭智。民國黨與國會問政聯盟在1月25日正式合併，邱靖雅黨籍也換成「國會問政聯盟」。

據《中評社》報導，邱靖雅指出，過去民國黨會被形容「妙天黨」，主要是很多候選人，跟妙天禪師有很深的淵源，跟妙天學禪，即使妙天退居第二線，還是擺脫不了這樣說法；如今妙天禪師出面組「國會問政聯盟」，將政黨政綱與黨章內容保持較大彈性，柔性政黨只要認同就可以，自然可以結合更多中間力量，各黨各派優秀人才都加入，未必有跟妙天禪師有學禪的經驗。

邱靖雅表示，妙天禪師站在第一線，擔任黨主席，開誠布公，希望黨務公開透明，不讓外人揣測而直接認識妙天。這與其他黨派為爭主席之位而打得頭破血流，有最大的不同。

外界質問「國會問政聯盟」是否為了柯文哲參選2020來做準備？邱靖雅表示，這部分可能交給黨主席來說明，比較妥當，但她強調，接觸「國會問政聯盟」者不只柯文哲市長，另很多人希望與他們合作問政。

(中時電子報)