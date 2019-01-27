遭拜金女痛甩 一線小生帶新歡風光回鄉「人正又貼心」

2019年01月27日 00:15 中時電子報 吳玫穎

林峯回頭與女友相視一笑。(取自微博)

林峯長腿舊愛吳千語。(取自IG)

林峯新歡張馨月。(取自微博)

香港一線小生林峯去年與吳千語5年情斷，女方被爆其實早在分手前，就已背地搭上身家比林峯還雄厚的百億富三代施伯雄，即便林峯百般挽留，依舊喚不回變了心的女朋友。不過近日林峯帶著新歡、大陸女模張馨月返鄉祭祖的照片就在網上瘋傳，女方不僅人美又乖巧，全程柔順地陪在林峯父母身邊，而林峯更是笑得一臉幸福。

陸網昨日瘋傳林峯與父母返回廈門祭祖照片，照片中林峯穿著大紅外套喜氣洋洋，還被發現他的小女友張馨月也乖巧攙扶著林峯母親，與未來婆婆相處融洽，且由於林峯父親是廈門首富林國華，他又是香港紅星，因此回鄉全程有鄉親圍繞歡呼，好不風光。

據傳，林峯父母嫌吳千語有公主病又敗金所以對兒子上一段戀情持一直反對態度，後來聽到兒子分手了，反而雀躍不已，還立刻安排飯局介紹張馨月給兒子認識，而張馨月也憑著溫柔貼心個性迅速打動林峯，兩人火速陷入熱戀，去年中林峯更專程出席張馨月弟弟在大陸的婚禮，頗有未來姊夫的架式。

吳千語在分手林峯後，去年遭港媒爆料，她因為始終富三代施伯雄沒獲認證女友身分，心情不美麗，還在微博PO出寫有「有時候不得不承認，在感情裡，錯過一下子，就是一輩子」、「我錯過你了，你也錯過最好的我了」的文章，疑似暗示想與林峯復合。但林峯早與張馨月進展至見父母的階段，加上女友人正又貼心，當然不可能復合。

(中時電子報)