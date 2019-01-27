F奶女星舞台上渾圓酥胸大解放 網友暴動：我是那把吉他

2019年01月27日 00:24 中時電子報 林毅

網友紛紛大喊「我是那把吉他」 (圖／翻攝自藤田惠名IG)

藤田惠名擁有傲人的F罩杯雙峰 (圖／翻攝自kai-you)

藤田惠名裝扮一次比一次火辣 (圖／翻攝自藤田惠名IG)

影音取自YouTube/KING RECORDS

這樣還有人能專心看表演嗎？日本火辣歌手藤田惠名擁有F罩杯的傲人雙峰，且從不吝展現自已身材，時常用大尺度打扮上台表演。日前藤田惠名最新宣傳海報曝光，超大尺度讓歌迷眼睛根本不知道要看哪。

透過照片可以看到，藤田惠名穿著過膝長靴，加上一件黑色性感內褲，上半身則是全裸背著一把吉他，讓網友全都看傻，照片傳回PTT表特版後，也讓網友暴動，直呼「這個我絕對可以」、「我是那把吉他，誰都不要跟我搶」、「我想問...到底是哪裡在彈吉他」、「一秒路轉粉」。

其實藤田惠名演藝之路並不順利，2006年以地下歌手身分出道，之後也進入專門學校培訓，發了單曲後卻乏人問津，不甘心的她決定大膽展露自已好身材，跑去參加「ミス東スポ2014」選拔，果然一下就吸引在場評審與媒體目光，接著就推出自已的首張寫真專輯，打開知名度。

雖然寫真事業有成，但藤田惠名依舊不忘自己最愛的歌唱，被唱片公司簽下後，培養成性感歌手，名利雙收的情況下，讓她月收達到45萬日幣(約台幣12萬6000)。

(中時電子報)