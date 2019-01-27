春節「伴手禮」熱銷排行榜出爐！這款第一名...

2019年01月27日 03:21 工商 劉馥瑜

日本青森縣蜜富士蘋果禮盒也很熱銷，位居TOP3。圖／愛買提供

紐澳櫻桃禮盒特惠破盤價不到千元，吸引民眾搶購。圖／愛買提供

農曆春節倒數，今年台灣人都買什麼伴手禮？根據量販業者愛買最新統計，愛買今年推出的500款伴手禮禮盒中，目前最熱銷的TOP1是『可口上賓蛋捲-蛋香芝麻禮盒』新品，三周賣出3000盒；TOP2是愛買獨家的『義美蛋捲吉慶款』，三周賣出2500盒，顯見國人對蛋捲的愛好！

TOP3為象徵平平安安的『日本青森縣蜜富士蘋果』，三周賣出2200盒，特別是18粒裝原價1280元，現在只要988元的優惠，吸引大批民眾。TOP4是愛買獨家販售的『HealthyPlus優選迎春納福堅果桶』三周賣1900桶，而這也是首次單桶堅果桶進入伴手禮排行榜，顯示國人對養生概念的重視。Top5是每年長銷的『紐澳櫻桃』，三周熱賣1850箱，原價1280元，愛買獨家破盤價1.8kg只要999元，吸引顧客搶購。

鑑於過年腳步越來越近，愛買表示，本周末1／26(六)、1／27(日)再加碼快樂購會員單筆消費滿2000元，享9折優惠（以現金抵用券贈送、最高送300）；刷指定信用卡（遠銀／花旗／中信／玉山／新光／凱基／陽信／土地銀行）再加送100元現金券。

愛買公關經理王佳慧表示，愛買從1／3年貨檔期活動開跑至今，業績已成長2成，過去兩周的9折及百元紅包活動，也成功帶動來客成長2倍，另外，持中信linepay卡於全台愛買分店，刷卡消費獨享linepoints2％回饋，目前跟去年比較也大幅度成長了200％，顯示『點數回饋』優惠相當吸引消費者，無論HAPPYGO點數或linepoints，都讓消費者在愛買辦年貨購物有實質加乘的回饋。

此外，愛買推出花100元就能買紅包的抽獎活動，也因強調張張有獎及可抽出5名價值73,800元的GOGORO2、價值25000元的PANASONIC蒸氣烘烤爐、大金美肌保濕閃流放電空氣清淨機、象印黑金剛微電腦電子鍋等獎品，帶動人氣翻倍，上周已於愛買桃園店抽出一台GOGORO2，也期待2／12活動檔期結束前能開出全部大獎。

(工商 )