韓國瑜民調不好也難 洪孟楷爆重要關鍵

高雄市長韓國瑜24日清晨到市場發紅包。（本報資料照片）

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中時電子報

高雄市長韓國瑜上任滿1個月，高雄市府的表現受到矚目，國民黨發言人洪孟楷認為，韓國瑜及高市府的滿月成績單是「三好一公道」，而做到這些，韓國瑜的民調不好也難。

洪孟楷在《NOWnews》名家論壇中指出，韓國瑜有三好，首先是觀念好。「零政治拚經濟」是韓國瑜的最高戰略，因他知道在高雄若打成藍綠對決，國民黨將會勝少敗多，所以儘量不要陷入以己之短攻彼之長的矛盾。而拚經濟讓高雄市民發大財，是韓市長最想推動的目標，也是高雄市府上下動起來的首要任務。

第2，效率好。5千個道路坑洞是高雄人永遠的痛，因為那代表著隱藏的5千個弊案、偷工減料的證據。韓國瑜重用工務專業的李四川當副市長，目標就是有效率地提升道路品質。

第3，態度好。高雄市長選前選後，韓國瑜依舊是妙語如珠、態度謙和的賣菜郎。目前為止，韓國瑜無論是接受媒體訪問或是進市議會接受質詢，與選前的態度並沒太多差別。

洪孟楷指出，韓國瑜做到了「三好」，若目前有做六都市長滿意度、或是22縣市長支持度等民調，韓國瑜即駛沒有第一、也絕對是前段班領先群。能步步實現政見，並讓民眾馬上感受到政黨輪替的好處，這樣的執政團隊，民調不好也難。因此「觀念好、效率好、態度好」是他給韓國瑜滿月施政的評價，伴隨而來的就是滿意度高肯定的「公道」。

(中時電子報)

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