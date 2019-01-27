苗栗以北9縣市「10℃低溫」 彭啟明：暗黑冷空氣往東肆虐

強烈大陸冷氣團影響，苗栗以北9縣市「10℃低溫」(資料照)

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中時電子報
整理報導

強烈大陸冷氣團影響，中央氣象局發布低溫特報，今（２７日）晨苗栗以北沿海、空曠地區及金門、馬祖將出現攝氏１０度左右低溫，其他地區低溫也僅１１至１４度。

今天北臺灣一整天仍偏涼冷，高溫約１８、１９度，中南部及花東約２０至２４度，中南部日夜溫差較大；這波冷氣團水氣偏少，僅東半部地區及北部山區有局部短暫雨，其他地區大致為多雲到晴的天氣。

天氣風險公司總經理彭啟明分析，雖然北方有「暗黑冷空氣」肆虐，但接下來將迎來一段回暖時間，過年約有2波變化。彭啟明說，冷空氣正在南下，越晚越冷，預期持續到今天白天，會稍微減弱一點，但因輻射冷卻效應影響，清晨還是會冷，29、30、31日明顯回溫，2月1日又有一波冷空氣下來，型態依舊偏乾冷、短暫；接下來將會有一段回暖時間，初二、三之後可能有一波東北風形勢冷空氣南下，預估過年大概有2波天氣變化，似乎看不到很強的寒流會來，可以大膽預估「過年沒有寒流」。

空氣品質方面，今天中部空品區局部地區短時間可能達「橘色提醒」等級；雲嘉南及高屏空品區夜間及清晨風速轉弱，易有污染累積為「橘色提醒」等級，短時間可達紅色警示等級，白天風速增強、擴散條件轉好將可改善，雲嘉南沿海地區仍需留意地表揚塵現象，另馬祖、金門受中國東南沿海污染影響為「橘色提醒」等級；宜蘭及花東空品區為「良好」等級；北部、竹苗、中部空品區為「普通」等級。

(中時電子報)

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