01月27日三大報頭版要聞

2019年01月27日 07:17 中時電子報 綜合報導

@中國時報

全國商總理事長賴正鎰昨帶458名老闆到高雄開會，喊出投資帶來1000億元、5萬個工作機會！高雄市長韓國瑜親自出席，南部各縣市也派代表與會，韓重申，企業界已嗅出高、屏、南、嘉嘉正百花齊放，政治讓台北去搞，南方崛起全力拚經濟。

美國聯邦政府局部停擺第35天，川普總統25日終於退讓，宣布與民主黨人取得協議，簽署一項能重啟政府3周的臨時支出法案，美國史上最長政府停擺僵局暫告一段落。但法案並不包括川普要求的美墨邊境建牆經費，川普揚言，若2月15日前無法就此達成協議，政府可能再「關門」。

北市士林、大同區立委補選27日投票，國民黨候選人陳炳甫26日強調，「這一仗我們要贏，也一定會贏」，蔡政府過去2年多做事態度令人搖頭，政策不是出現髮夾彎，就是在1天內改掉，這都是因為在民進黨完全執政下，沒有強力監督的後果，這一席一定要讓他前進立法院，才能增加監督力道。

台中市第5選區立委補選27日投開票，藍綠陣營抓緊時間做最後衝刺！國民黨候選人沈智慧26日一整天以車隊掃街，台中市長盧秀燕更披著勝選的戰袍陪同掃街拜票；盧秀燕強調，市長選舉已經結束，來參選的不是來報仇的，也不是打市長延長賽，最重要是真心誠意，願意為選民服務，為台中市耕耘跟建設。

@旺報

大陸金融圈再傳人事大地震，這次是證監會確定換帥！根據中共中央及大陸國務院發布的消息，從26日起，原中國工商銀行董事長易會滿正式接替劉士余成為第9任證監會主席。

2018年A股市場走勢低迷，上證指數年跌幅高達24.59%，市場行情如此慘澹，從近期陸續披露的大陸券商的業績來看，券商去年的業績是在「比慘」，131家證券公司全年營業收入2662.87億元（人民幣，下同），較2017年下滑14.47%，淨利潤666.20億元，更是大降41.04%。

針對大陸電信大廠華為被以資安疑慮為由遭歐美多國抵制，大陸外長王毅25日在結束訪問法、義之行後表示，「在沒有任何證據的情況下，動用國家力量來抹黑和打擊特定的企業，這種作法既不公正，也不道德」。王毅也強調，考慮到其背後「顯而易見的政治意圖和政治操弄」，更是不能接受；他認為，各國都應對這種「無理的作法、霸凌行徑」予以警惕，加以抵制。

在與歐美國家的資安戰下，大陸也對部分國外業者開放市場，25日，英國電信宣布已成為第一家獲得大陸工信部頒發的全國許可證的國際電信公司。去年底，英國電信公司發言人接受新華社採訪時也表示，華為公司仍然是這家英國最大電信營運商在4G、5G網路和固網方面的「重要設備供應商」。

@工商時報

封關前的台股迎來美股報佳音，安心抱股過年成為市場的聚焦點。市場專家指出，因美國政府暫時重新運作、聯準會（Fed）釋放鴿派訊息，推升道瓊等美股指數大漲，樂觀氛圍墊高台股2月開紅盤機率，包括穩懋、和碩、中租-KY等15檔個股，歷年2月最會漲，上周大獲外資青睞，可望複製往年模式，讓投資人搶賺年後的開工財。

美國政府關門鬧劇暫告落幕，加上迄今美國企業財報表現亮麗，助攻美股三大指數25日全面走揚。美股超級財報周，蘋果、微軟與亞馬遜等龍頭科技業者業績表現，將成為觀察美股走勢風向球。

勞保基金2026年恐有破產之憂，行政院長蘇貞昌26日向勞工喊話、掛保證：政府絕對負起最終責任、保障所有勞工的權益。

韓國瑜就任高雄市長後，高雄已成為海內外華人矚目焦點。旅居上海60位台商企業主首度組成賞屋團，26日開始，一連兩天參訪京城集團四個建案，包括綠翡翠、京城大苑、時尚京城、京城鉅誕等個案，由於反應熱烈，緊接著將有第二團到訪。

(中時電子報)