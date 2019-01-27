崛起巨人！韓國瑜霸氣宣布：海霸王加碼80億投資高雄

透過擔任商業總會名譽理事長的前立法院長王金平他居中促成，商業總會理事長賴正鎰(後方)帶著458名企業老闆們26日南下高雄找投資商機，爭相想要市長韓國瑜幫忙覓土地，創造就業機會，跟著高雄發大財。(圖/本報資料照，劉宥廷攝)

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中時電子報
/綜合報導

高雄市長韓國瑜上任後努力招商，26日招商會再傳捷報，韓國瑜以地主身分，接待了商總理事長賴正鎰率領的企業家團體，韓說「高雄市現況像開水一樣，各行各業蓄勢待發，是百年難得機會，對南臺灣發展非常有信心」，「嘉義以南蓋萬里長城圍起來，也不會餓死」，甚至開心宣布，海霸王要投資80億元，稱高雄為「崛起的南方巨人」。

據悉，賴正鎰說，本來預計一團大約200人，但開放報名不到10天，會員企業家報名人數爆量到458人，是歷年來罕見參訪盛況；知名企業有秀泰影城、還有他本身的鄉林集團涵碧樓等等，都想到高雄來，「大家對韓市長在高雄執政非常有信心，配合其愛情產業鏈，不少婚紗業者也來了」。但會議中應邀的南部五縣市首長僅韓國瑜本人親自到場，顯見他為高雄招商拚經濟的決心。

韓國瑜26日出席左營區蓮潭會館舉行之招商會，韓國瑜在會上致詞表示，「前兩天我拜訪海霸王，他說『韓國瑜市長你選上了，我們增加信心，決定高雄再投資80億元在前鎮。』，我說可以對外講嗎？他說『沒問題，你可以講。』」韓市長也宣布，海霸王這次在高雄加碼投資80億元，還把高雄稱為「崛起的南方巨人」。

但他話鋒一轉，又強調要來投資高雄的企業家，他誠懇拜託投資企業，一是拜託不要汙染環境，高雄空汙、水汙染無法再承受；二是一定要照顧高雄勞工。

(中時電子報)

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