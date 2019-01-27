澳網》大坂直美發財了 獎金怎麼花？

2019年01月27日 07:54 中時電子報 盧品青

新科球后大坂直美勇奪2019澳網女單冠軍，加上去年的美網女單冠軍，她是18年來首位連拿生涯前兩座大滿貫的女將。小威廉絲(Serena Williams)在1999年首摘大滿貫，不過她直到2002年才迎來高峰期(連拿4座)，也難怪外界對大坂直美寄予厚望了。

無論如何，大坂直美的奪冠獎金高達410萬澳幣(約台幣9044萬)，這是澳網史上最高獎金的一年。由於獎金不斷增加，去年的美網獎金亦是史上最高，380萬美元(約台幣1.16億)也進入大坂直美的口袋。兩筆獎金換成日幣約7.34億，加上日本國內接不完的代言，即使扣掉很重的稅金，她才21歲就坐擁金山。

不過大坂直美還沒學會怎麼花錢，她奪得第一袋獎金時就說了：「我不是那種會把錢花在自己身上的人，只要我的家人開心，特別是我的姊姊，那就是最好的禮物了。」搬進城堡般的豪宅然後打扮得跟公主一樣並不是她打球的目的。

美媒CNBC還舉小威廉絲為例，依照職業賽規定，選手打完之後必須自己去領獎金。據小威自述，她生涯第一年從來沒去領錢，等到年底的時候大會只好把獎金送到她家裡。姊姊大威的獎金則是直接存入銀行。這些頂尖好手追求的大多不是隨手可得的物質享受，我們大概看不到大坂直美砸錢買限量跑車自拍炫富。

大坂直美前一回在美網奪冠，被輸不起的小威和美國球迷搞得淚眼汪汪。「在紐約(美網)觀眾全都幫小威，這裡(澳網)的觀眾是同時為我們兩邊加油。」這次澳網決賽打得驚心動魄，大坂直美獲勝後也難以置信，她的表情是訝異多於興奮，「我都忘記要保持微笑了。」

(中時電子報)