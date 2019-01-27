王浩宇轟韓國瑜F1賽事跳票 李正皓PO圖猛打臉！

綠黨桃園市議員王浩宇(右)酸高雄市長韓國瑜(左)F1賽事跳票。(合成圖/中時資料照)

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中時電子報
／綜合報導
圖中清楚表示波音747-100B、747-200B、747-400D、747-8等機型在MTOW(韓國瑜口中的滿載）時所需的跑道長度（紅框框處）都超過高雄小港機場的跑道長度3150公尺。(擷取自李正皓臉書)

綠黨桃園市議員王浩宇日前指出，高雄市長韓國瑜說F1賽事不能來，是因為高雄沒有夠大的機場讓主辦單位的波音747運送賽車，他說這樣的說法根本是唬爛，並諷刺表示到底要被打臉幾次？對此，國民黨草協聯盟發起人李正皓則貼出韓國瑜原文，並附上照片反打臉王浩宇。

李正皓在臉書指出，韓國瑜透露最近與賽車界人士談過，高雄機場無法停放滿載的波音747。為什麼韓國瑜要特別提「滿載」二字？李說事實上在航空術語所謂的滿載就是指最大起飛重量（Maximum Take-Off Weight，簡寫為MTOW），是指飛機能夠起飛時所容許的最大重量。

李正皓PO出一張圖，並表示該圖很清楚的表示波音747-100B、747-200B、747-400D、747-8等機型在MTOW時所需的跑道長度，都超過高雄小港機場的跑道長度3150公尺。

「請問，韓國瑜有說錯嗎？」李正皓說包含波音747-100B、747-200B、747-400D、747-8等型號，在MTOW時都無法在高雄小港機場起降。

他諷刺表示，真正了解狀況後，究竟被打臉的是韓國瑜還是王浩宇呢？「拜託王浩宇，下次要打人臉之前先做功課，不然糗的是自己」。

(中時電子報)

文章來源：李正皓臉書

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