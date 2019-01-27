拒養重病母！「不孝子」當庭自爆坎坷童年 母沉默了

示意圖。(達志影像)

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中時電子報
/綜合報導

台南陳姓男子自小父母離異，被母親交給李姓保母撫養長大成人，長大後陳男生母重病，要求陳男扶養，陳男狠下心打官司拒絕扶養生母，並當庭道盡悲慘的童年，讓生母聽了無法辯駁，法官也挺陳男，判陳男免除對生母扶養義務。

陳男剛出生不久，父親就跟小三另組家庭，陳母因為工作原因無暇照顧年幼的陳男，將陳男交給李姓保母照顧。起初陳男父母還會固定每週到李家探視兒子，帶嬰兒用品給兒子，也會帶陳男出來玩，讓陳男心中引頸期盼爸媽的到來。

沒想到半年後，陳母不再支付李家保母費，保母考量陳母可能經濟狀況不佳，因此沒有向陳母討錢，還將陳男當成自己小孩細心照顧。陳男父母卻自從兒子上小學後，再也沒有來探望他，李姓夫妻就這樣將陳男撫養長大，成年的陳男對親生父母失望至極，沒有與親生父母往來，反倒是將李姓夫妻當成親生父母，結婚時邀他們當主婚人。

李姓夫妻現已過世，年邁的陳母重病又沒有收入，找上陳男請求扶養，但陳男拒絕，打民事官司拒絕扶養，在庭上緩緩道盡自己的悲慘童年，陳母聽完兒子的內心話沉默不語，沒有反駁。

判決書指出，李姓夫妻女兒出庭作證，供稱陳男生父母起初會來探望陳男，但後來次數愈來愈少，之後就沒有再看到。法官考量陳母在兒子年幼時，未盡扶養義務，判陳男免除對母親的扶養義務。

(中時電子報)

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