謝謝台灣！緬甸多重症女童迎向美麗新人生

2019年01月27日 08:42 中時 馮惠宜

中國附醫楊麗慧副院長致贈紅包給小勒，讓她提前感受過新年氣氛，充滿祝福喜悅。（馮惠宜翻攝）

「謝謝寶成、謝謝台灣」緬甸11歲女童小勒經過7個月已完成第一階段治療，視力大幅提升且重建美麗耳朵；緬甸駐台大使妙鄧博士、台緬經貿文化交流協會理事長楊岐一行7人到中國醫藥大學附設醫院關懷探望小勒，小女孩說出心中的感謝。

小勒罹患「眼、耳、脊椎發育異常徵候群(Goldenharsyndrome)」，去年8月，緬甸最大台商寶成國際集團捐贈三百萬元，幫助小勒來台就醫，在中國附醫跨專科團隊治療下，大幅改善右眼模糊視力的問題，右眼視力從原有的0.1提升到0.3，閃光也從原有的600降到300。

國際醫療中心陳宏基院長表示，重建整形部分，第一階段手術已經取小勒自身胸部肋骨植入右耳重建耳廓，並經過數次小手術整形，已看到美麗耳朵重現在小勒臉龐，大大恢復她的自信心；第二階段，持續進行右臉部脂肪移植，上提右耳廓；第三階段，會是三年後，與牙科部合作，進行右下頷骨與咬合矯正手術，重建右臉。

妙鄧大使一行人在農曆年前到院關懷小勒，妙鄧鼓勵小勒不怕苦，積極治療，迎接美麗新人生。楊岐讚許台灣企業愛心，展現醫療無國界的人道精神，促進台、緬進一步深化交流。中國附醫副院長楊麗慧表示，自己為人母，深刻感受小勒母女異地就醫的辛苦，但蟲蛹羽化成彩蝶，這一切都是值得的；也特別感謝寶成國際集團的醫療獻愛與醫療團隊很用心治療照護。

寶成國際集團董事長詹陸銘表示，寶成始終把企業社會責任做為永續經營的核心價值。中國附醫國際醫療中心執行長周艾齊表示，團隊期許用醫療和全世界交朋友，讓台灣的企業愛心與醫療暖實力被世界看見。

(中時 )