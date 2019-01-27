NBA》若只剩柯瑞一人 勇士還有多少戰力？

勇士後衛柯瑞跳投。（美聯社資料照）

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中時電子報

自2011年底勇士「浪花兄弟」成軍以來，柯瑞(Stephen Curry)、湯普生(Klay Thompson)是聯盟史上遠程火力最強的後場。大家幾乎都忘了沒有湯普生的柯瑞是什麼模樣，甚至有人認為柯瑞已經離不開湯普生。倘若勇士只剩下柯瑞，還能保留多少戰力？

答案可能是「非常高的戰力」。杜蘭特(Kevin Durant)加盟之後，柯瑞近年的成績是場均26.6分、48%投籃命中率(42%三分球)。隨著柯瑞達到巔峰，即使沒有湯杜兩管火砲在身邊，他的實力也足以抗衡哈登(James Harden)這類的一人軍隊。

以本季來說，湯普生、杜蘭特不在場上時，柯瑞的命中率會下滑至44%(三分球38%)，但是得分會飆升到41.5分(假定上場36分鐘)。哈登在這一波連續飆破30分的比賽，他繳出的是場均43.1分(上場38.9分鐘)、44%命中率(38%三分球)。

換言之，柯瑞一人扛起球隊時，他與哈登的火力輸出幾乎相等。哈登給人特別強的感覺是因為他擅長單打，柯瑞重視傳導。實際上柯瑞可能是更好的球員，因為他不論單獨作戰和團隊合作都能保持極高效能，這也是他先於哈登拿下兩座年度MVP的原因。

當然哈登還有很多爭議，他的後撤步和黑哨都為人詬病，但他本季實在太厲害了，場均36.2分、44%命中率直追老皇帝喬丹。哈登上季已經拿下MVP，本季有可能和柯瑞幾年前一樣成功連莊。

(中時電子報)

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