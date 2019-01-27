北農總座翁震炘一席話 游淑慧：狐狸尾巴露出來了！

台北農產公司24日舉行臨時董事會，會中決議由農委會推派的常務董事翁震炘（右）出任總經理，會後翁震炘與北農董事長彭振聲（左）一同出面受訪。（資料照,鄭任南攝）

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中時電子報
／綜合報導

台北農產公司日前召開臨時董事會通過由農金局副局長翁震炘接任總經理一職，未料卻被質疑適法性。對於翁震炘的回應，國民黨議員游淑慧稍早則砲轟翁又是個什麼都要的北農總經理，要高薪、要後路、要退休權益，她諷刺翁「狐狸尾巴露出來了！」

游淑慧曾質疑翁震炘具公務員身分，依法不得兼職，而台北市長柯文哲及兼任北農董事長的副市長彭振聲則告訴她，翁辦退休才接任，現在卻傳出翁是留職停薪，游怒轟「好好派人有那麼困難嗎？一定都要『硬佔』？」

據蘋果日報報導，翁震炘昨晚回應表示，他是公務員，若要接任北農總經理，其權益也受到保障。而業務及人事單位及銓敍部事先已先詢問並研究旋轉門條款及留職停薪的適法性，確定他可以留職停薪方式接任，才拍板定案，因此農委會於今年一月九日行文市府推薦該項人事案。

對此，游淑慧稍早再度在臉書貼文提出幾點質疑，其中翁震炘說他是公務員，若要接任北農總經理，其權益也受到保障，所以用留職方式出任！游直言北農總經理年薪差不多是翁原職的2倍，薪水翻倍跳還不夠好嗎？「誰跳槽升職加薪的同時，還能要求『保留原職』等他？讓他繼續累積公保？讓農金局其他同仁無法升遷流動？要多少權益才夠啊！」

此外，游淑慧指出，柯市長和彭副市長曾當面答覆她，翁是用退休方式來擔任，現在變成留停。游質疑，民進黨、農委會和翁震炘到底有沒有跟柯市府說「留職停薪」方式？是農委會騙了柯文哲還是柯文哲赤裸裸當面騙了市議員？還是農委會和柯市府共謀合騙？

游淑慧認為，這個方便門一開，許多有關係的公務員都可辦留職停薪，然後到民間機構任職、領高薪；因為職務還保留，因此他對原行政單位還是具有影響力；未來民間職務混不下去的時候，原部門還保留著原職等他回去。「什麼好康、退路都要佔」。

(中時電子報)

文章來源：游淑慧 港湖加游臉書

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