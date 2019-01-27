影》炸成火球 俄圖-22M3驚悚墜毀畫面曝光

一架俄羅斯圖-22M3「逆火」轟炸機在大雨中準備降落的資料畫面。（達志影像/Shutterstock）

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中時電子報
圖-22M3轟炸機墜毀 炸成火球

俄羅斯圖-22M3轟炸機22日返回酷寒的莫曼斯克州（Murmansk Oblast）奧蘭亞空軍基地（Olenya Air Base）時，因天氣狀況惡劣，勉強降落時墜毀，隨即炸成火球，導致3人喪生。

據《動力》（The Drive）與《航空家》（The Aviationist）網26日報導，畫面顯示，這架「逆火」（Backfire）超音速長程戰略轟炸機在能見度極低的狀況下，以高速下降，機身與主起落架重重落地後，隨即裂成兩半，並炸成火球。

而據俄羅斯國防部說，這架轟炸機並未攜帶武器，是在進行訓練後準備返回基地。

近年來北極戰略地位日趨重要，但當地氣候往往十分惡劣，而俄羅斯在當地的空中軍事活動卻特別活躍。圖-22M3主要負責海上打擊與轟炸，改良升級型為圖-22M3M。在60架圖-22M3中，約有30架會接受這類深度升級，而圖-22M3M的主要武器為Kh-32高超音速反艦巡弋飛彈。「逆火」有「航母殺手」之稱，對在方圓數百英里內的軍艦構成優勢射程威脅。

一架圖-22M3轟炸機2017年9月15日衝出跑道受損

這是近3年來俄羅斯損失的第3架圖-22「逆火」轟炸機，2016年6月16日時，一架圖-22M3在奧斯特羅夫（Ostrov）衝出機場跑道，以致嚴重受損。接著在2017年9月15日時，一架參與「西方-2017」（Zapad-2017）軍演的圖-22M3同樣也是衝出跑道而受損。

(中時電子報)

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