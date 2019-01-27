海霸王為何投資高雄？網分析驚：小英出手了！

總統蔡英文（左）、高雄市長韓國瑜（右）。（圖／合成圖，本報資料照）

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中時電子報
/綜合報導
韓國瑜赴企業會議　467老闆估投資千億

高雄市長韓國瑜26日招商會再傳捷報，韓國瑜以地主身分，接待商總理事長賴正鎰率領的企業家團體拜訪高雄，韓在會中宣布，海霸王要投資80億元，稱高雄為「崛起的南方巨人」。有網友就對此投資案分析評論，過去蔡總統說過海霸王係其家族投資產業，海霸王投資高雄是為「互利共生」，可確定小英開始為2020總統大選鋪路了，並提出觀察分析看法。

韓國瑜26日出席左營區蓮潭會館舉行之招商會，韓國瑜在會上致詞表示，「前兩天我拜訪海霸王，他說『韓國瑜市長你選上了，我們增加信心，決定高雄再投資80億元在前鎮。』，韓市長即宣布，海霸王這次在高雄加碼投資80億元，他還把高雄稱為「崛起的南方巨人」。

網友在批踢踢發文截圖。（圖／取自批踢踢論壇）

網友mmc109815038在批踢踢論壇發文，先解釋「金流是這樣的，正中企業是蔡英文家族企業，以不動產跟機器產業為主，海霸王集團持有正中公司的股份大股東，海霸王承租蔡英文家族的房產做生意，『海霸王支持一中』，在大陸做生意，蔡英文親口說海霸王是蔡家的產業」。

該網友分析推論，「所以我們可以推敲下來，蔡家跟莊家是互利共生，海霸王跑去高雄支持韓國瑜，可以確定事是蔡英文在為二零二零年的總統大選鋪路了，若蔡勝選，這個機率不到三成，若蔡敗選，這個機率七成以上，那蔡就會暗中輔佐韓，讓韓成為國民黨的最巨頭，然後反手讓韓提供政治保護傘給蔡英文。

該網友還認為，「這是兩面下注，絕對不輸的貴族世家的大道理，蔡英文家族先是機器不動產王，之後才是政治投資客，累積小勝為大勝，減少損失至少不輸」。

(中時電子報)

文章來源：PTT論壇

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