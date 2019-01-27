NBA》柯瑞：KD加盟勇士我犧牲最大！

2019年01月27日 09:35 中時電子報 黃及人

勇士明星後衛柯瑞近日接受《ESPN》記者沃納洛斯基訪問，回憶起2016年杜蘭特加盟勇士第1個賽季的場景，讓他不禁首次坦承，跟杜蘭特的第1個賽季磨合期間，他遇上不少困難與挫折，「在這個過程當中，我的犧牲是最大的！」

「人們總在討論，杜蘭特加盟勇士之後，我和克雷湯普生、卓雷蒙格林、伊戈達拉等人誰的犧牲最大，」坦言經歷這段過程讓他成為更好領袖的柯瑞說，「老實說，第1年犧牲最大的是我，我打球方式跟他不同，因此我必須做出調整。」

從數據來看，就知道柯瑞到底犧牲多少，在杜蘭特加盟前1季，柯瑞場均30.1分、5.4籃板及6.7助攻的個人生涯巔峰數據，更獲選年度MVP，但在杜蘭特加盟後，柯瑞場均變成25.3分、4.5籃板及6.6助攻，確實受到不小影響。

只是比起回顧過往，柯瑞當前更興奮的是，能跟自己小弟塞斯柯瑞，一起參加今年在夏洛特舉辦的三分球大賽，「塞斯有段期間還是三分命中率最高球員，從家庭歷史來看，我爸在夏洛特打了10年，更是黃蜂早期球員之一。」

「現在全明星周末又在夏洛特舉辦了，我當然很榮幸可以參加，」曾拿2015年三分球大賽冠軍的柯瑞說，「柯瑞兄弟之間的三分對決肯定很有意思，即使我知道塞斯一定會想盡辦法挑釁我，這將是個問題。」

(中時電子報)