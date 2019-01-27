菲立普親王終於道歉了！怪罪陽光刺眼害他翻車

英國女王夫婿菲立普親王17日自駕與另一台轎車擦撞，親王毫髮無傷，不過另一台轎車2名女性都須送醫治療，親王23日終於向受害者道歉，圖為菲立普親王資料照。（圖／美聯社）

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中時電子報

高齡97歲的英國女王伊麗莎白二世丈夫菲立普親王（Prince Philip），17日自駕撞上另一台車後翻車，親王本人並無大礙，不過另一輛車2人受傷，事隔6日，親王終於向受害者道歉了，不過仍怪罪陽光太刺眼，害他看不清前方路況而肇禍。

英國菲立普親王17日發生車禍後，受害女性費爾韋瑟上節目還原車禍過程，表示親王駛進主要道路時似乎沒有減速，還說當天天空烏雲密布，並非親王所指的陽光大到刺眼，另外也提到事發當下警察建議親王先不要和另一涉事車輛有接觸。

英國女王夫婿菲立普親王17日自駕，與另一轎車擦撞後翻車。

英國當地時間17日下午3點左右，菲立普親王駕駛一輛Land Rover從一條小路駛進主要幹道A149公路，不幸撞上公路上一輛行駛而來的Kia轎車，菲立普親王的座車隨即側翻在路旁，他本人毫髮無傷，不過因驚嚇過度，全身發抖，倒是Kia轎車上的2名女性－28歲的駕駛湯生（Ellie Townsend）及49歲的乘客費爾韋瑟（Emma Fairweather）－受傷，須送醫治療，車上還有一位僅9個月大嬰兒。

據英國每日鏡報（Daily Mirror）報導，車禍發生後，菲立普親王遲遲沒有向受害者道歉，直到23日，Kia轎車上的女性乘客費爾韋瑟才收到親王的道歉信。

信中菲立普親王表示，他對於自己造成這起車禍的部分感到「非常抱歉」，並且希望費爾韋瑟的傷勢能夠盡快康復。

全篇188字的道歉信以電腦繕打，共分4段，第2段菲立普親王說明自己在這條路上開過很多回，非常熟悉路況以及主要道路上的車流量，他解釋當天陽光太刺眼，導致他從小路開出來時，看不清楚主要道路上的來車，才造成這起意外，他對於這個結果感到「非常懊惱」。

另外信中第3段，他也為自己辯解為何遲遲未向受害者道歉，他說意外發生當下他嚇壞了，警察建議他趕快返回山均漢姆堡（Sandringham Castle），而直到返家後他才知道費爾韋瑟因車禍折斷了手臂。信的結尾他祝福費爾韋瑟能盡快康復。

針對菲立普親王稱陽光太刺眼導致他擦撞來車，費爾韋瑟打臉當天明明烏雲密布，不過她也很感謝親王寫了親筆信來道歉，形容這是一封「很困難的信」，不過他做了一件「對的事」。

(中時電子報)

車禍發生時車窗碎了一地。（圖／路透社）

文章來源：Prince Philip finally apologises to car crash victim and says he's 'deeply sorry'

文章來源：Prince Philip's crash victim reveals what really happened - and he hasn't said sorry

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