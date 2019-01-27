在同一幼兒園教40年 羅惠芬樂於照顧國家幼苗

2019年01月27日 11:09 中時 林志成

高雄市瑞豐國小附設幼兒園老師羅惠芬，她在這裡工作40年，這是她人生唯一的工作，每天看著一個個稚嫩的孩子們如同幼苗一日日地成長茁壯，滿腔欣喜與成就感難以言喻，她最近獲得教育部肯定為「教育家人物典範」。

羅惠芬在年輕時就常常自費出國進行教育參訪，在職進修，之後更赴美攻讀教育碩博士，胸有丘壑，對於幼兒教育也發展出一幅自己的夢想藍圖。回國以後，她除了日常教學以外，更持續擔任教育輔導員，巡迴輔導全台灣的公私立幼兒園，分享教學專業實務。

羅惠芬認為，在短時間內改變人的觀念其實很難，而他山之石可以攻錯，藉由這樣長期的教育輔導工作，能夠慢慢地潛移默化，讓老師們彼此教學相長，便能逐漸翻轉教育現場，變得更活潑、更有創意，也更能引領孩子們的成長。

為了提高幼兒園孩童的專注力及學習興趣，羅惠芬盡量將所有的課程生活化、趣味化。她利用童趣繪本及各種桌遊，培養孩子的閱讀專注能力。經常帶領孩子們出外活動，又在校內推廣足球運動，強健幼兒體能。

羅惠芬笑道，「現在在高雄提起幼兒足球，大家都會想到瑞豐國小附幼，這裡每個孩子都會踢足球，甚至連日本的電視台都特地來採訪。」

在各項課程中，羅惠芬格外注重品格教育，她推行「感恩護照」，分成感謝的人、事物、收穫及具體行動四項，讓小朋友們學會觀察周遭，對身邊的每一個人說感謝。羅惠芬舉例，其中一個小朋友寫到感謝媽媽送自己來上學，還給了溫暖的抱抱，收穫就是自己覺得很幸福，而具體的行動就是他決定回家以後要幫媽媽做家事。

在教育現場工作了數十年，如今羅惠芬班上的小朋友，有不少他們的爸爸媽媽、阿公阿嬤都曾是羅惠芬的學生，也都知道她的教學風格，對她給予充分的信任，這也是她更能放手去進行各種教育課程設計的原因。

(中時 )