MLB》教士想與馬恰多見面 可能沒有3億肥約

2019年01月27日 09:48 中時電子報 鍾亞芳 /綜合報導 /綜合報導

昨天傳出教士想爭取馬恰多（Manny Machado）加盟，今天（27日）美媒報導，教士正在安排與馬恰多的會面事宜，也有消息指出，教士可能也不會開出馬恰多預期的3億美元（約92億台幣）大約。

教士的野心很大！據傳聞，他們的目標不只馬恰多，連強打鐵捕瑞爾穆托（J.T. Realmuto）與哈波（Bryce Harper）都是他們鎖定的人選。

《聖地亞哥聯合論壇》先前就已透露，教士想簽下馬恰多來守三壘，這項消息也經過證實，正在重建中的教士雖有不好年輕好手，但缺少即戰力，目前教士的三壘手有3個選項，包括1位新秀、賈西亞（Greg Garcia）及資深內野手金斯勒(Ian Kinsler)。

根據《聖地亞哥聯合論壇》報導，教士正在安排與馬恰多會面，且雙方在會面之前就會先交換意見。據了解，教士願意提供的合約金額比3億美元低得多，教士雖適合馬恰多，但他們願意砸多少錢網羅這位目前自由市場最大咖的內野手可能會是最關鍵的問題。

據《SNY》報導，勇士似乎也對馬恰多頗感興趣，不過他們能提出的合約條件不如費城人及白襪。

馬恰多去年底與白襪、費城人及洋基會面過，外界當時也認為他會與3球隊的其中之一簽約，不過3球團提出的價碼與馬恰多陣營要求的相差太遠，所以他們傾向繼續等待。目前除馬恰多拜訪過的3支球隊，教士、勇士、馬林魚也都傳出有意爭取。

(中時電子報)