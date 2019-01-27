台積電董娘質疑政府忙選舉 教部：寒暑假學生用餐關懷不打烊

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台積電創辦人張忠謀的夫人張淑芬日前看到學生將一半營養午餐帶回家給妹妹，相當不捨，呼籲政府不要只忙著選舉，而忽略人民需求。教育部表示，寒暑假學生用餐關懷不打烊，將啟動「急困學生用餐問題三級協助」機制，請各縣市政府轉知所屬學校應主動發現，積極輔導。

張淑芬創立了「把愛送出去」的平台，邀請企業、社會大眾一起幫助需要幫助的人。不過她日前表示，許多偏鄉小孩沒有吃早餐，只靠一頓營養午餐生活；她甚至聽聞新北的汐止竟然有小學生沒吃早餐，還把午餐留一半帶回去給妹妹，讓她不敢置信，無法想像這樣的事情會發生在都市。

對此，張淑芬向政府高層官員請求協助，但該名官員未直接回覆，後來才知道他將訊息轉給衛福部。這樣的效率，讓張淑芬不禁要問：政府是否只忙著選舉？可不可以看看人民真正的需求？

事實上，學生營養午餐問題是教育部及農委會負責，不是衛福部。教育部表示，每年均編21億元經費補助弱勢學童午餐，約20萬學童受益。這項政策的補助對象是低收入戶、中低收入戶、家庭突發因素及經導師認定的學生，補助期間是上課日及寒暑假。

教育部將啟動「急困學生用餐問題三級協助機制，請各縣市政府轉知所屬學校應主動發現，積極輔導；弱勢學生若需要早晚餐協助，可緊急向老師、學校反應，一定可以獲得解決。

(中時 )

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