「騎」心反毒 黃偉哲、市警局長黃宗仁大跳熱身舞、帶頭領騎

台南市長黃偉哲（中）、市警局長黃宗仁（左）大跳熱身操。（曹婷婷攝）

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台南市長黃偉哲、市警局長黃宗仁帶頭領騎。（曹婷婷攝）
台南市長黃偉哲、市警局長黃宗仁帶頭領騎。（曹婷婷攝）

不畏低溫，台南市警察局27日邀集160多名國高中生展開「少年青春騎蹟」，台南市長黃偉哲、台南市警局長黃宗仁宣誓台南打贏毒品戰爭的決心，黃偉哲說，以往寒暑假反毒活動都是三對三鬥牛比賽，今年首度「一對一」，這也是他就任市長以來，第一次參加這麼有意義的青少年活動，他隨後也與黃宗仁帶頭大跳活力滿滿的熱身操，之後領騎繞行台南都會公園一圈，尾隨其後的學子們則展開近25公里的騎乘路線，以行動宣誓反毒、反詐與反暴力。

黃偉哲表示，今天活動結合台南市學生校外生活輔導會(簡稱校外會)、教育局以及警察局「反毒」宣導，鼓勵青少年參與正當休閒活動，也要求市府各局處共同合作創造「無毒」的社會環境，期望少年能在「健康幸福」的環境中成長。

活動首先由新豐高中太鼓社及聖功女中熱舞社帶來精彩開幕表演，會場一旁設有反毒宣導專區，讓民眾了解毒品對人體之危害，教導民眾如何遠離毒品。這趟單車活動從台南都會公園出發，沿途行經大同路、中華南路、黃金海岸、親水公園、保安火車站，160名青少年人參加，還有各警分局代表、各校教官等約250人，自行車及安全帽全部由警察局提供，讓大家輕鬆自在體驗自行車之旅。

途中也設有「鐵馬驛站」，提供茶葉蛋、水果、地瓜、薑茶、巧克力等食品讓參與人員補充體力，騎完全程還可獲頒「完騎證書」、「永保安康」紀念牌及運動水壺，鼓勵少年勇於挑戰自我。

(中時 )

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