NBA》史上第一！帕波維奇客勝場次超越萊里

2019年01月27日 10:27 中時電子報 黃及人

What a pass. What a finish.@Dwhite921 ➡️ @aldridge_12 pic.twitter.com/FCqr2A3fsb — San Antonio Spurs (@spurs) 2019年1月26日

儘管有點趁人之危，馬刺仍把這場客場勝利穩穩拿下，因為這對總教練帕波維奇意義非凡！靠著艾卓奇28分、12籃板，蓋伊也拿22分、11籃板，馬刺126比114輕取傷兵累累的鵜鶘，帕波維奇也拿下執教生涯第521場客場勝利。

帕波維奇正式超越萊里(520場)，成為NBA史上執教生涯客場勝利場次最多的教練，排在第3的是前獨行俠教頭老尼爾森(517場)，目前69歲的帕波維奇，生涯例行賽執教戰績是1225勝563敗，更帶領馬刺拿過5次總冠軍。

帕波維奇從1996年開始擔任馬刺總教練至今，目前他的例行賽勝場史上第3，史上前2分別是威金斯(1332勝)、老尼爾森(1335勝)，雖然帕總打算退休的謠言從未停過，但他依舊堅持守在這個位置上面，甚至還接掌美國男籃兵符。

成為帕波維奇創造歷史「背景」的鵜鶘，包含「一眉哥」安東尼戴維斯、米洛提奇、蘭道爾及摩爾4名主力都因傷缺陣，苦吞3連敗也屬當然，幸好手指扭傷的一眉哥可望下周歸隊，否則鵜鶘再這樣輸下去，距離季後賽只會越來越遠。

(中時電子報)