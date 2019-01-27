故宮「動物藝想」國內首展 台中港藝中心登場

2019年01月27日 11:13 中時 王文吉

獨立策展人李思賢（左）為台中市副市長楊瓊瓔（右）等人現場導覽當代藝術區。（王文吉攝）

「動物藝想」以數位多媒體及互動方式呈現「海錯奇珍」，吸引親子欣賞。（王文吉攝）

台中市副市長楊瓊瓔在當代藝術展區展件拍照，宛如多了一對翅膀。（王文吉翻攝）

「動物藝想－故宮新媒體暨藝術展」日前在香港展出造成轟動，國內首展即日起至5月5日在台中市港區藝術中心登場。策展單位將故宮院藏的動物藝術品，結合古典及現代元素、傳統藝術與數位多媒體方式呈現，並由香港城市大學副校長林群聲團隊，研發提供數百萬的最新多媒體設備，為觀眾帶來奇妙體驗。

台中市文化局與國立故宮博物院攜手舉辦「動物藝想－故宮新媒體暨藝術展」。台中市副市長楊瓊瓔出席開幕式時表示，故宮上一次的「清水雅集–故宮書畫新媒體藝術展」獲得熱烈迴響，單一展次超過10多萬人到港藝欣賞參觀，本次再度攜手合作，並與台中花博「故宮花蝶館」互相輝映，相信能更創佳績。

「共生才是人類應該思考的問題。」故宮博物院教育展資處長徐孝德表示，故宮典藏有關動物的書畫、器物或文獻典籍資料相當豐富，本次展覽的主題在於對動物及自然界的關懷，如何與動物和諧相處，而不是以「人」為主，期待這次的展覽能帶給人類更多的反思。

「動物藝想」展覽共分為科學的凝視、吉祥寓意、想像與真實、和諧與衝突、以動物之名等主題，透過藝術、科學、自然和社會的視角，探究古今動物故事。除呈現故宮院藏品，台中市文化局也邀請獨立策展人李思賢規劃當代藝術展區，從外圍引導觀眾走入展場，以當代視角切入，一探當代藝術家對動物的想像與描繪。

(中時 )