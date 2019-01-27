馬英九掃街送春聯 籲三重立委票投鄭世維

2019年01月27日 11:09 中時 吳岳修

三重立委補選逐漸加溫，國民黨提名參選人鄭世維在前總統馬英九陪同下，27日前往大同市場及三和市場掃街拜票，馬英九邊走邊贈送親筆書寫複印的豬年春聯，民眾爭相索取合照，馬大力向民眾推薦鄭世維是優秀立委人才，一定要「支持馬英九、票投鄭世維」，民眾則是熱情高呼凍蒜回應。

馬英九與鄭世維上午9時準時來到三重大同市場，民眾一看到人氣吸票機的馬英九，紛紛上前要求拍照及索取簽名，馬英九來者不拒，同時也回贈民眾他所親筆書寫再複印的豬年春聯，民眾更是爭相索求，拿到的民眾開心高呼：「馬總統寫的春聯一定很吉利」。

馬英九陪同鄭世維到市場拜票，他強調鄭世維跟他是好朋友，也是國民黨中生代的優秀人才，口才好、思慮清楚，這幾年替國民黨在各大政論節目發聲，是個不可多得的優秀候選人，這次徵召鄭世維到被視為深綠艱困選區的三重補選立委，他要請求民眾鼎力支持，讓好人才可以為三重市民打拚，雖然民進黨對手余天擁有全國知名度，但是知名度不代表支持率，最重要的是要找出能為地方服務的人。

鄭世維也向民眾拍胸脯保證，余天有全國知名度，但馬前總統的全國知名度及國際知名度更高，有馬前總統替他背書掛保證，選民把票投給他，他一定會全力以赴，建設三重更美更好。

(中時 )