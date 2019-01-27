開通有望!潭子民生街銜接福貴路 提報中央補助計畫

2019年01月27日 11:30 中時 陳世宗

台中市潭子區民生街連接福貴路，因都更及經費問題多年遲未開通，地方居民利用水溝蓋通行有安全疑慮！市長盧秀燕競選市長時接獲地方意見，上任後隨即委請副市長楊瓊瓔向內政部營建署協調納入「生活圈道路計畫」補助，並與中央達成共識；市府於1月初提報計畫，爭取中央地方合作在最短的時間內打通，紓解交通、帶動地方發展。

建設局表示，民生街與福貴路交通銜接問題存在已久！副市長楊瓊瓔擔任立委期間，多次接獲地方建議並爭取，但礙於都市計畫並無規劃該道路，遲未能辦理，相關都市計畫變更於前年完成，但無經費進行工程。盧秀燕競選市長期間接獲地方建議後，與楊瓊瓔共同思考解決方案。

建設局指出，去年12月由副市長楊瓊瓔向內政部營建署協調，納入「生活圈道路計畫」補助減輕市政負擔；在取得中央共識後，市府於1月初將計畫公文提報內政部營建署，現已錄案待審，未來市府將配合中央補助經費徵收用地並完成道路打通。

建設局強調，民生街至福貴路長70公尺路段，目前地方居民利用國有財產局土地上的水利溝蓋通行，有安全疑慮，為促進區域交通縫合，市府依據地方建議已完成都市計畫道路變更，道路開闢經費約需4350萬元。市府樂見各界一同努力，為市民爭取更多福利。

(中時 )