多吃5種水果就有小蠻腰！瘦小腹天王是它

2019年01月27日 11:08 中時電子報 戴安瑋

番茄。（圖/Shutterstock)

葡萄柚。（圖/Shutterstock )

女生小腹很難瘦下來，專家指出，櫻桃、葡萄柚、藍莓、番茄及草莓等五種紅色系水果，對瘦小腹特別有效；其中，藍莓含豐富多酚類化學物質，可分解現有脂肪細胞，並抑制新的脂肪細胞形成，為名副其實的瘦小腹天王。

根據《元氣網》報導，每天適當攝取豐富的維他命Ｃ、纖維質，可讓皮膚水噹噹，更能幫助腸道吸收；食物專家說，顏色越深的水果，內含的植化素越高，植化素可增加心臟健康，減少脂肪堆積。前述5種水果是紅色系水果，能讓小腹平坦，是紅色系的水果，效果最為顯著。

以下是該5種水果對瘦小腹有效果原因：

1、櫻桃：2013年國際食品科學和營養雜誌報導，櫻桃含有花青素，老鼠食用後腹部脂肪堆積明顯減少許多。

2、葡萄柚含「觸發劑」，可引領脂肪燃燒外，又因富含較多的酸性物質，幫助胃液分泌，讓胃消化功能增強。

3、藍莓含豐富多酚類化學物質，可以分解現有的脂肪細胞，並能抑制新的脂肪細胞形成，真是名副其實的瘦小腹天王呀！若搭配適當運動效果更快。

4、番茄含茄紅素、豐富的纖維與果膠，可幫助腸胃蠕動，更能幫助減緩熱量攝取，必是瘦小腹必備食物，價格也非常符合cp值。

5、草莓含有豐富的粗狀纖維和維他命Ｃ，建議空腹時不要吃唷！

(中時電子報)