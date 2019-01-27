MLB》我還不想退休！35歲虎王：再戰10年

太空人隊投手韋藍德。(美聯社資料照)

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中時電子報
/綜合報導

太空人今天（27日）舉辦球迷大會，投手「虎王」韋藍德（Justin Verlander）明年之後與球隊的合約告終，雖然未來的動向還不明確，但還想再戰10年的他表示，希望自己45歲時還能上場比賽。

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明年之後韋蘭德將成為自由球員，不過對於合約他並未多談，「老實說，我還不了解球隊的安排，這件事也得經過雙方溝通才能決定，我現在沒有辦法談這件事。」

韋蘭德今年薪水2800萬美元（約8.6億台幣），2020年還有自動續約選擇權。去年他繳出16勝9敗、自責分率2.52的成績，包含26次優質先發，且214局投球290次三振領先全美聯，可惜在美聯賽揚獎票選以15分之差敗給大都會狄葛朗（Jacob deGrom）。這樣的表現有助於他未來爭取新合約。

雖未能拿下生涯第2座賽揚獎，不過以韋蘭德去年的表現，對於他未來爭取合約是非常有利的條件，特別是他目前還沒有退休的念頭。

「其實不久之前我還擔心我的球員生涯是不是已經走到終點，我做了所有的事，就是希望我在這個年紀可以保持身健康，並且能上場比賽，我很滿意去年的結果，我希望我直到45歲都還能是1位優秀的選手。」韋蘭德說。

35歲的韋蘭德即將邁入在大聯盟的第15個球季，已經拿過世界大賽冠軍、賽揚獎，今年11月也將成為新手奶爸，不過他並不因為這些感到滿足，他更想達成更遠大的目標，想繼續再戰10年。

(中時電子報)

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