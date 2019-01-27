柯文哲強盜說 孫大千：柯一點一滴蠶食國民黨板塊

2019年01月27日 11:32 中時 周毓翔

台北市長柯文哲日前受訪時拋出「強盜說」，引發各界爭論。前立委孫大千今表示，柯文哲所拋出的「強盜說」，雖然引發了外界極大的爭議，但是顯然他真正的目的並不是討好北京政府，而是為了爭取中間偏藍的選民的認同。「柯文哲正在一點一滴的蠶食著國民黨的支持板塊。」

孫大千認為，柯文哲和民進黨已經正式宣告分手。柯文哲陣營應該深刻的體認到，殘留在深綠陣營的支持群眾，對他的敵意太深，恐怕已經無法再做進一步的裂解。所以，柯文哲的第三勢力是否能夠持續壯大的關鍵，便在於他是否能夠有效地吸納立場傾向藍營的選票。

孫大千說，大多數自以為聰明的政治評論家，仍然以不屑的角度，將柯文哲此次的發言定調成為胡言亂語。長久以來，許多自視甚高的政治工作者，以為可以洞燭機先，左右輿論。他們當時既看不起柯文哲，也並不看好韓國瑜。然而事實證明，他們一次又一次的看走眼。

孫大千認為，這群存在於藍綠陣營內的高人策士，讓藍綠兩黨越來越遠離主流民意，最終便宜了第三勢力。柯文哲是否參選總統真正的關鍵，在於國民黨所推出的總統候選人是否具有和他一較長短的實力。倘若，到今年六月，仍然維持「一枝獨秀」的格局，那麼柯文哲必然毫無懸念，揮軍中央。

孫大千表示，國民黨必須盡快累積足夠的能量和實力，推出最強的總統候選人，才能嚇阻柯文哲表態參選。柯文哲是國民黨的危機，但也是轉機。唯有將柯文哲視為地表最佳的「磨刀石」，才能夠逼著國民黨內的每一位太陽把自己的刀磨利，盡快地完成轉型和升級。

(中時 )