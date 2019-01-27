高雄氣爆法扶爆1.3億律師費內幕！羅智強：陳菊欠災民交代

總統府秘書長、前高雄市長陳菊。(圖/本報資料照，姚志平攝)

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中時電子報
/綜合報導

2014年的高雄氣爆案在2018年政黨輪替後，許許多多的內幕和當時的未爆出問題也重新被攤開來討論，台北市議員羅智強今表批評，說前高雄市府陳菊朝代5年前發生的高雄氣爆，處理律師、訴訟費用高達1.3億，並透露當時有三種律師費用，羅痛批，陳菊市府居然是用善款的錢請律師，來洗災民的腦，讓災民誤以為，「接受代位求償，就不可以提起國賠」。

羅智強今在臉書發文，大家知道陳菊市府是怎麼使用嗎？原來律師的酬勞是這樣計算，他引用「高雄氣爆國賠法律扶助總召集人」數據稱：第一、受災者不接受代位求償，律師得到5千元。第二、受災者簽下代位求償的「意願書」，律師得到2萬元。第三、受災者簽下代位求償的「契約書」，律師得到2萬2千元。

他說，原來「陳菊市府用善款請的律師，最大的任務就是讓災民簽下「代位求償」現在我們已經知道，「代位求償」是陳菊市府規避國賠責任的一個謊言。而當初，陳菊市府居然是用善款的錢請律師，來洗災民的腦，讓災民誤以為，「接受代位求償，就不可以提起國賠」。

羅智強他強調，後來「高雄地院戳破陳菊市府的謊言」，災民並不會因為簽下代位求償，就放棄了向高市府提起國賠的權利，但那時已經「來不及了，國賠時效已經過了」。

他最後痛批，捐款，是為了幫助災民，陳菊市府卻用善款，來請律師洗腦災民、傷害災民，陳菊，你欠高雄一個交代！

(中時電子報)

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