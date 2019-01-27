她被陸男撞飛不能行「魚水之歡」 怒求償470萬元

她被陸男撞飛不能行「魚水之歡」 怒求償470萬元。(示意圖/達志影像)

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中時電子報
/綜合報導

台中一名婦人小佳(化名)2年多前騎機車，遭到租車自由行的陸籍男子胡男撞上，小佳左側骨盆骨折，出院後休養4個月，還不能行「魚水之歡」，一併提告胡男及租車公司，求償470萬元。台中地院判胡男及租車公司連帶賠償168萬元。

判決書指出，胡姓陸籍男子2016年7月來台自由行，向租車公司承租小貨車，行經台中市北區五權路與太平路交岔路口時，撞上女騎士小佳，小佳遭到直接猛力撞擊，當場人車倒地送醫，有左側骨盆骨折、頭部外傷、左胸挫傷等多處擦挫傷，出院後休養四個月，不能做搬東西等粗重工作。

小佳指控，租車公司明知胡男未持有我國境內得駕駛的汽車駕照，卻仍故意將肇事車輛出租給胡男，而她車禍後骨盆受傷，不能行魚水之歡，因而請求慰撫金50萬元，外加看護費用、薪資損失、勞動能力減損損害350多萬，共求償470萬餘元。

租車公司則辯稱，胡男所持有的駕照是香港特別行政區所核發，依交通部公路總局規定，持有香港特別行政區汽車駕照的外國籍人士，若在台灣境內若停留期間未超過一年者，免換用或辦理本國汽車駕照，租車公司主張，車禍原因純屬胡男駕車不慎，公司已善盡查證胡男駕駛執照資格，認為小佳要求租車公司連帶賠償不合理。

法官查出，胡男駕駛執照核發日期為2016年8月，然而車禍時間在2016年7月，足認胡男車禍發生時未領有駕駛執照，法官認為租車公司未善盡查證義務

，違法道路交通管理處罰條例，判胡男及租車公司賠償168萬元。

(中時電子報)

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