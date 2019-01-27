華航機師恐重啟罷工 工會控「資方態度強硬」

桃園市機師職業工會在去年8月7日投票通過，取得罷工權。（姚志平攝）

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機師工會去年通過罷工投票，但尚未進行罷工，工會分別與華航、長榮兩資方取得共識，希望利用一年的時間，雙方可以好好協議。然而工會今（27）日指出，華航對於協商頻採強硬態度，又干擾工會活動、強迫會員退會等，因此華航機師可能將重啟罷工，目前約有8成會員同意採強硬手段對抗資方，等於贊同重啟罷工。

桃園市機師職業工會在去年8月7日通過罷工投票，工會以高達97.9％的贊成率，取得合法罷工權，並表示會擇期宣布罷工期程，華航、長榮則呼籲工會，保持理性協商。兩方歷經20天的協商，達成初步共識，訴求將在一年內協商完成。

長榮分會與資方的後續協商已有明確進展，去年底已與資方簽署協議，除了不當勞動行為外，3年內不會進行爭議行為。然而華航分會的狀況並不順利，華航分會發言人陳蓓蓓指出，資方在協商過程頻採強硬態度，加上干擾工會活動、脅迫會員退會、要求飛行員簽下支援飛行承諾書、不當勞動行為等狀況不斷發生，因此工會認為，不該再單純的相信資方誠信。

華航分會日前對會員寄發勞資爭議與協商意向調查表，問卷填寫日期為本月21日到30日，也就是下周三截止，該份調查表寫下與華航公司協商初步達成的協議內容，又指出工會歷經5次勞資協商、1次談話會，資方態度始終強硬，協商空間幾乎不存在。

該調查表同時指出，資方至今未公開「飛安獎金」調整的承諾，協商中也片面毀約，拒絕給付「勤務實際辛勞度差異加給」，對疲勞航班派遣改善議題更是寸步不讓。到目前為止，已有近8成的會員同意以強硬手段與資方談判，等於贊成重啟罷工行動。

(中時 )

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