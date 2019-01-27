影》萬華男無故打警又嗆人 警方：絕對本於依法行政

昆明街派出所。(翻攝自Google Map)

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萬華男無故打警遭逮 又PO民進黨黨員證嗆警

北市萬華區和平西路三段25日上午發生疑似民宅火警，轄區昆明街派出所江姓員警前往處理未發現火警，在四處查訪住戶時，遭到張姓住戶無故攻擊毆傷，警方將張嫌逮捕送台北地檢署獲得交保後，張嫌於次日晚間在爆料公社再度嗆警，稱自己是民進黨員，有黨證護身才得交保，嗆聲要殺警，警方認為已構成恐嚇公眾罪嫌，將依法偵辦。

昆明所江姓員警是在25日上午8時許，接獲通報指出轄區和平西路三段疑似發生民宅火警，江員趕往現場並未發現火警現象，但有聞到煙味，江員於是在現場逐一查訪住戶。

當江員查訪至46歲張姓男子住處前時，張某先是質疑江員是假警察，身著警察制服的江員，出示制服臂章號供張查證，張某突然抓狂，拿起一根棍棒將江員毆打成傷，張某行兇後跑回自家藏匿，江員當場呼叫支援，警方進入張家將他逮捕依傷害、妨害公務罪嫌移送台北地檢署偵辦，獲得交保。

男子襲擊警察，交保後在臉書社團秀民進黨證，嗆「感謝這張護身符，讓我可以交保睡覺」。(翻攝爆料公社)

不料，隔天晚間19時，張某在爆料公社發文，表示「我知道打人就是不對，我原本是想殺警察的，感謝這張護身符，讓我當天交保回家睡覺」，張某並附上一張民主進步黨黨證照片，公開向萬華分局嗆聲。

萬華分局得悉後，駁斥張某認為自己是因黨證而獲交保，純屬錯誤觀念。而萬華分局認為張某在網路發表想殺警察的不當言論已涉犯刑責，警方將據以偵辦，以捍衛執法尊嚴。

萬華分局強調，警方絕對本於「依法行政」、「行政中立」的原則，不因當事人身分、黨派有所差別，在法律上一切平等，執法不致有所偏頗，警方將全案朝恐嚇公眾罪嫌偵辦移送，並呼籲民眾在網路社群上發文需謹慎，勿散播不當言論或任何恐嚇言詞，以免觸法。

(中時 )

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