如山洪爆發！巴西礦場水壩潰堤 40死、近300失蹤

巴西西南部豆礦場（Mina Feijao）水壩25日午餐時段驚傳潰堤，摻雜著紅棕色泥土的廢料如山洪爆發般滾滾下流，淹沒礦場位在下游的工作區域，上百人遭活埋，搜救人員進行搶救，目前已知死亡人數攀升至40人，另有300人下落不明。（圖／路透社）

友善列印
中時電子報

巴西西南部布魯瑪基紐市的豆礦場（Mina Feijao）水壩，25日午餐時段驚傳潰堤，摻雜著紅棕色泥土的廢料如山洪爆發般滾滾下流，瞬間覆蓋礦場位在下游的工作區域，上百人遭活埋，目前已知死亡人數攀升至40人，另有300人下落不明。

救難隊員從厚厚泥濘中營救受困礦場員工。

據美聯社報導，出事的豆礦場水壩隸屬於巴西淡水河谷礦產公司，出事當時正巧是中午用餐時段，礦場員工形容水壩潰堤時有如山洪爆發，紅棕色的泥土與廢料瞬間傾瀉下流，掩埋礦場多棟建築物及山村費爾特戈（Ferteco）。

當局周六下午表示意外已造成40人死亡，不過粗估仍有約300人失蹤。

淡水河谷公司總裁時華澤（Fabio Schvartsman）表示，目前尚不清楚導致礦場水壩突然潰堤的原因，意外發生時仍有約300名員工在崗位上工作。

救難隊員出動直升機進行搶救，不過隨著雨勢間歇地下，搜救行動在周六晚間8點宣告暫停。另外消防隊發布的聲明指出，由於事發地位處偏遠，巴士不易抵達，再加上遺體都被埋在厚厚的泥土中，預計死亡人數將持續攀升。

(中時電子報)

巴西西南部豆礦場水壩25日午餐時段驚傳潰堤，摻雜著紅棕色泥土的廢料如山洪爆發般滾滾下流，瞬間淹沒礦場位在下游的工作區域以及山村費爾特戈（Ferteco）。（圖／美聯社）

文章來源：Hundreds missing in Brazil after dam holding mining waste collapses

菲立普親王終於道歉了！怪罪陽光… 炸彈連環爆！菲南部教堂遇襲 19…

推薦閱讀

發表意見
留言規則
中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定：
  • 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章
  • 請不要刊登與主題無相關之內容
  • 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除
  • 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號
  • 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結
  • 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊
  • 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等
  • 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範
違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。