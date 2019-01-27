如山洪爆發！巴西礦場水壩潰堤 40死、近300失蹤

2019年01月27日 11:54 中時電子報 吳映璠

巴西西南部布魯瑪基紐市的豆礦場（Mina Feijao）水壩，25日午餐時段驚傳潰堤，摻雜著紅棕色泥土的廢料如山洪爆發般滾滾下流，瞬間覆蓋礦場位在下游的工作區域，上百人遭活埋，目前已知死亡人數攀升至40人，另有300人下落不明。

救難隊員從厚厚泥濘中營救受困礦場員工。

據美聯社報導，出事的豆礦場水壩隸屬於巴西淡水河谷礦產公司，出事當時正巧是中午用餐時段，礦場員工形容水壩潰堤時有如山洪爆發，紅棕色的泥土與廢料瞬間傾瀉下流，掩埋礦場多棟建築物及山村費爾特戈（Ferteco）。

當局周六下午表示意外已造成40人死亡，不過粗估仍有約300人失蹤。

淡水河谷公司總裁時華澤（Fabio Schvartsman）表示，目前尚不清楚導致礦場水壩突然潰堤的原因，意外發生時仍有約300名員工在崗位上工作。

救難隊員出動直升機進行搶救，不過隨著雨勢間歇地下，搜救行動在周六晚間8點宣告暫停。另外消防隊發布的聲明指出，由於事發地位處偏遠，巴士不易抵達，再加上遺體都被埋在厚厚的泥土中，預計死亡人數將持續攀升。

(中時電子報)