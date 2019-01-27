關廟打火兄弟 走進超市、傳統市場火災演練

2019年01月27日 12:08 中時 曹婷婷

過年快到了，傳統市場、超市向來是民眾採買年貨的據點，台南市政府消防局第五大隊關廟分隊因應農曆新年即將到來，為提供民眾一個安全消費環境，27日上午在關廟區中央路823超市辦理火災搶救演練，同時走進忠孝街傳統市場進行防火宣導，除確保民眾有安全舒適的環境採購年節用品，也加強宣導春節家戶防災觀念，平安過好年。

超市消防演練情境是假設賣場內展示用電熱器不慎起火燃燒，造成火勢迅速蔓延擴散，適逢春節期間採購人潮眾多，賣場員工立即通報119及啟動火警發信機，並依平時自衛消防編組任務分工，迅速進行通報、滅火、避難引導、安全防護、救護等各項應變及疏散逃生行動。

台南市政府消防局第五大隊關廟分隊因應農曆新年即將到來，為提供民眾一個安全消費環境，27日上午在關廟區中央路823超市辦理火災搶救演練。（曹婷婷翻攝）

另一場演練則拉到關廟區忠孝街傳統市場，針對年節期間萬頭鑽動的菜市場加強防火宣導，宣導內容包括住警器得安裝、用火用電的安全、防範一氧化碳中毒及心肺復甦術使用時機。

此外，關廟區山西宮戊戍科建醮副主普薛進明更關心關廟區民安全，出資購買住宅用火災警報器300個捐給關廟、龍崎地區獨居老人及弱勢族群，並由關廟消防分隊代為接受，關廟分隊將優先替關廟、龍崎區獨居老人及弱勢族群免費安裝。

消防局指出，公共場所一旦發生重大火災事故，除了消防單位積極搶救外，最重要的還有業者本身對公共安全重視及初期應變能力，並結合社區民眾守望相助力量，彼此共同合作，才能將災害損失程度減至最低，希望透過演習，提升民眾防救災知識及能力，落實全民防災，進一步將防災理念推廣至社區每個角落。

(中時 )