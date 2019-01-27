關廟打火兄弟 走進超市、傳統市場火災演練

台南市政府消防局第五大隊關廟分隊因應農曆新年即將到來，為提供民眾一個安全消費環境，27日走進傳統市場進行防火宣導。（曹婷婷翻攝）

友善列印
中時

過年快到了，傳統市場、超市向來是民眾採買年貨的據點，台南市政府消防局第五大隊關廟分隊因應農曆新年即將到來，為提供民眾一個安全消費環境，27日上午在關廟區中央路823超市辦理火災搶救演練，同時走進忠孝街傳統市場進行防火宣導，除確保民眾有安全舒適的環境採購年節用品，也加強宣導春節家戶防災觀念，平安過好年。

超市消防演練情境是假設賣場內展示用電熱器不慎起火燃燒，造成火勢迅速蔓延擴散，適逢春節期間採購人潮眾多，賣場員工立即通報119及啟動火警發信機，並依平時自衛消防編組任務分工，迅速進行通報、滅火、避難引導、安全防護、救護等各項應變及疏散逃生行動。

台南市政府消防局第五大隊關廟分隊因應農曆新年即將到來，為提供民眾一個安全消費環境，27日上午在關廟區中央路823超市辦理火災搶救演練。（曹婷婷翻攝）

另一場演練則拉到關廟區忠孝街傳統市場，針對年節期間萬頭鑽動的菜市場加強防火宣導，宣導內容包括住警器得安裝、用火用電的安全、防範一氧化碳中毒及心肺復甦術使用時機。

此外，關廟區山西宮戊戍科建醮副主普薛進明更關心關廟區民安全，出資購買住宅用火災警報器300個捐給關廟、龍崎地區獨居老人及弱勢族群，並由關廟消防分隊代為接受，關廟分隊將優先替關廟、龍崎區獨居老人及弱勢族群免費安裝。

消防局指出，公共場所一旦發生重大火災事故，除了消防單位積極搶救外，最重要的還有業者本身對公共安全重視及初期應變能力，並結合社區民眾守望相助力量，彼此共同合作，才能將災害損失程度減至最低，希望透過演習，提升民眾防救災知識及能力，落實全民防災，進一步將防災理念推廣至社區每個角落。

(中時 )

影》萬華男無故打警又嗆人 警方… 影》北投醉漢砸車遭質疑吃案 警…

推薦閱讀

發表意見
留言規則
中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定：
  • 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章
  • 請不要刊登與主題無相關之內容
  • 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除
  • 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號
  • 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結
  • 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊
  • 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等
  • 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範
違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。