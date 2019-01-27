台灣江蘇交流燈會開燈 盼吸陸客來台參與2019燈會

2019年01月27日 12:02 中時 李宜秦

士林夜市小吃發威，吸引賞燈遊客駐足大啖美食。（觀光局提供）

2019台灣燈會在2月19日到3月3日於屏東盛大開展，交通部觀光局為宣傳燈會，與大陸江蘇合作辦理「台灣江蘇交流燈會」，於江蘇常州「恐龍城迪諾水鎮廣場」舉辦，主燈為「金豬報喜」，昨晚開燈。交流燈區也邀請士林夜市團隊進駐，讓賞燈的大陸民眾體驗來台感受。觀光局駐北京及上海辦事處更結合組團社，推出「台灣燈會主題遊程」。

觀光局自2010年起，與大陸江蘇合作辦理「台灣江蘇交流燈會」，今年已是第9年，並連續3年於「恐龍城迪諾水鎮廣場」舉辦，該處交通便利，周邊的南京、無錫、蘇州、上海等華東主要客源市場，都可在1小時內的車程抵達。期望透過燈會交流活動，強力宣傳今年在屏東舉辦的元宵燈會，吸引大陸旅客來台參與燈會。

第9屆「臺灣江蘇交流燈會」交流燈區開燈儀式於昨日晚間舉行，觀光局主秘林坤源表示，今年主燈以金剛豬造型設計，命名為「金豬報喜」，有諸事大吉、福氣滿盈的象徵。另外，為加深大陸民眾對台的美好印象，特別結合墾丁白沙灣、東港黑鮪魚、東部海豚、屏東農產品等，與主燈一同佈置。

交流燈區今年再度邀請士林夜市團隊進駐，在燈區販售蚵仔煎、炸雞排、臭豆腐、花枝丸、霸王薯條、珍珠奶茶等台灣著名小吃，讓賞燈民眾親身體驗來台大吃美食的樂趣，達到宣傳我國觀光的效益。

另外，觀光局駐北京及上海辦事處結合組團社，推出「台灣燈會主題遊程」，來台參加燈會行程的陸客就可獲贈「屏安豬」小提燈及專屬紀念品。而自由行旅客可搭乘「臺灣好行」景點接駁公交車，由高鐵左營站前往大鵬灣，或轉搭臺鐵至潮州車站，再換乘免費接駁車至燈會現場。

(中時 )