NBA》完美10連勝！勇士五星戰隊轟翻綠軍

塞爾提克後衛厄文運球閃過勇士後衛柯瑞的防守。(美聯社)

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中時電子報
黃及人

勇士與塞爾提克簡直是把這場例行賽當作總冠軍賽在打！靠著「海嘯連線」杜蘭特、柯瑞與克雷湯普生攜手轟下78分，其中包含柯瑞最後關頭穩住勝果的兩罰俱中，勇士有驚無險以115比111氣走地主塞爾提克，勇摘完美10連勝。

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首節完全就看杜蘭特與厄文對轟，杜蘭特首節就摘14分，厄文也有11分，但到第2節，首節得分掛蛋且3投0中的柯瑞突然發威，單節接連轟進5顆三分球、獨拿17分，也幫助勇士打完上半場，暫時取得61比59小幅領先。

雙方打到末節仍然難分難捨，克雷湯普生最後46.1秒兩罰俱中，勇士2分領先，儘管接下來勇士接連發生2次失誤，塞爾提克卻都沒掌握機會，甚至格林兩罰不中，卻讓格林搶回進攻籃板，換成柯瑞最後6.2秒兩罰俱中穩住勝果。

杜蘭特攻下全場最高33分，外加9籃板、3助攻，柯瑞也摘24分、克雷湯普生21分，儘管考辛斯末節很快就吞個人第5犯，他仍貢獻15分、8籃板與3抄截的稱職演出，自從考辛斯傷癒復出組成五星戰隊之後，勇士4戰全勝。

向來打勇士很有心得的厄文，替塞爾提克拿下32分、10助攻與6籃板，荷福德22分、12籃板，塔圖20分，可惜帥哥射手海沃德此役低迷，全場投5中0，僅靠罰球拿下2分，也讓塞爾提克無法成為本季首支擊敗五星戰隊的球隊。

(中時電子報)

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