對孟晚舟案失言？加拿大駐陸大使被拔官

2019年01月27日 13:09 中時 楊家鑫

加拿大《環球郵報》於當地時間26日報導，加拿大駐陸大使麥家廉在總理杜魯道的要求下辭職，「立即生效」。報導認為，麥家廉被撤的原因可能是「禍從口出」，此前他曾表示，孟晚舟有「支持她的充分論據」反對被引渡到美國，其中一個論據是「川普在講話中表示可能會在她的案件中有政治介入」。這令加政府此前對孟晚舟案是「遵循法律」的立場備受衝擊。外界認為，親陸派的麥家廉被撤，勢必讓陸加關係進一步緊張。

加拿大《環球郵報》報導指出，杜魯多26日在一份聲明中表示，「昨晚，我要求並接受了麥家廉辭去加拿大駐中國大使的職務。」

根據杜魯道的聲明，麥家廉的辭職「立即生效」，加拿大駐陸大使館副手將在大陸以「代辦」身份代表加拿大。

報導稱，杜魯道沒有給出麥家廉被解職的原因，但可能是「禍從口出」。針對美方將向加拿大申請引渡孟晚舟一事，麥家廉24日曾表示，孟晚舟有「支持她的充分的論據」反對被引渡到美國，其中一個論據是「川普在講話中表示可能會在她的案件中有政治介入」。

麥家廉的這番話令加政府此前有關孟晚舟案的一貫言論備受衝擊。加拿大一直堅稱，其應美國要求在溫哥華機場扣留孟晚舟「只是遵循法律」。

麥家廉「失言」後，加拿大保守黨多位人士出面，要求他下台。24日當晚，麥家廉被迫道歉，稱自己「表達有誤」。「作為駐陸大使，我在引渡過程中不對任何觀點進行評價，也不在做決定時發揮任何作用。」

大陸觀察者網報導稱，在麥家廉發表「澄清聲明」前幾個小時，杜魯道還對記者表示，政府的工作重心放在如何讓被拘在大陸的加拿大人康明凱和斯帕弗回家，撤換麥家廉「不會幫助他們早一天獲釋。」然而，此話說完不到24小時，杜魯道便要求並接受麥家廉辭職。「加拿大政府反復宣稱引渡案沒有政治性，但他們的做法證明事實恰恰相反。」

(中時 )