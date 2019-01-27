《翻爆旺美食》讓人欲罷不能 口水直流！特搜全台30間人氣鬆餅名店

2019年01月27日 12:27 中時電子報 綜合報導

◎華麗精緻 平價鬆餅超豪奢

隱身花蓮市碧雲莊高級住宅區的菇菇早午餐，有如歐洲皇宮般金碧輝煌裝潢，讓人以為消費非常高檔，其實屬於平價早午餐啊，尤其以有機雞蛋及高級麵粉所製成的鬆餅，厚實綿密，生意好到被附近慈濟科大學生譽為最難排隊的早午餐店。

◎挑逗味蕾 一份鬆餅多吃法

25歲蘇老闆1年多前與家人一起在新北市中和區廣福路創立「清醒點」餐飲店，店內販售的鬆餅共有7種口味，每份鬆餅附有香草冰淇淋、鮮奶油及玉米餅乾，一份鬆餅擁有多重不同吃法，滿足消費者不同味蕾。

◎無法抵抗 鬆餅藏有少女心

位在竹東鎮上的朵朵咖啡與樹杞林文化館比鄰，店內營造適合親子、兒童同遊的空間，不僅提供各項餐點、輕食，還有飲品及甜點，點綴新鮮草莓的鬆餅，冬季正是最佳品嘗時機。

◎客家風味 吃得安心又健康

埔里鎮272巷咖啡，原為埔里老牌字號「比豆咖啡」，搬到巷弄新址後，不僅咖啡繼續保持香醇，也推出多樣的甜點，其中鬆餅外皮酥脆，內裡Q彈，有麻糬的口感，是相當受到歡迎的點心。

◎澎湃有料 水果總匯鬆餅夯

嘉義市雲朵庭園咖啡店的水果總匯鬆餅是人氣甜點，心形造型的鬆餅有夾層，澎湃有料，搭配5種季節水果，營養及纖維質夠充足，附加蜂蜜、奶油2種沾料，口感清爽，層次豐富，陳玟錤建議先吃鬆餅的原味，再沾奶油或蜂蜜，或搭配水果。

◎美麗誤會 馬妞鬆餅充滿愛

53歲馬姍姍為照顧重度小兒麻痺導致脊髓彎曲的胞姊馬莉麗，9年前創業開起鬆餅店，每賣出一份餐點，都是幫助姊姊活下去的救命錢，而手作鬆餅一點也不馬虎，選用在地食材、新鮮現做，不少人聽了她們的故事上門光顧，同時帶給2人最實際的祝福。

(中時電子報)