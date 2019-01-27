孟晚舟投書日媒：華為投資全球基礎研究非為獲取專利成果

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目前在加拿大處於保釋狀態的華為副董事長孟晚舟日前向《日本經濟新聞》投稿。孟晚舟表示，華為2010年啟動了「華為創新研究計畫（HIRP）」，為全世界大學和研究機構最具可能性的方案提供資金，支持的專案數超過1200個。但她強調，華為從未想過從合作夥伴那裡獲取各種專利或研究成果，目的只是從研究人員的成功與失敗中學習。此外，文章是整理了孟晚舟2018年9月在新加坡演講時的內容，並未提及逮捕一事。

《日本經濟新聞》日前全文刊登孟晚舟投稿。孟晚舟指出，為了培育和外部的合作關係，華為2010年啟動了「華為創新研究計劃」，為全世界大學和研究機構構建了虛擬的咖啡吧，為最具可能性的方案提供資金。通過HIRP，華為與全球前100的大學和30多個國家的國家級研究機構的學者緊密合作。由HIRP支持的項目數超過1200個，許多都已經成功實現商業化。

關於英國牛津大學決定新的項目不再接受來自華為的資金援助，孟晚舟強調，「有一部分人似乎心存疑慮，但華為從未想過從合作夥伴那裏獲取各種專利或研究成果」，「我們的目的只是從研究人員的成功與失敗中學習。」

孟晚舟表示，這種開放式的合作是消除橫亙在科學與商業應用之間鴻溝的唯一方法。因為有些基礎性的理論投入到實際應用要花上數十年時間。只有大學與企業開始相互合作，才能消除這種時間性的阻隔。大學不進行基礎研究，？業就沒有理論基礎。如果沒有？業界、學術界的知識就只能封閉在象牙塔裏。

她指出，華為今後將繼續資助能帶來科學與技術進步的基礎研究。這樣的合作活動不僅僅有助於華為的業務活動，還將給社會和整個？業做出貢獻。

《日本經濟新聞》報導稱，此次孟晚舟的投稿是整理了孟晚舟2018年9月在新加坡演講時的內容，沒有提及逮捕一事。孟晚舟2018年12月被加拿大當局逮捕，現在保釋中。

(中時 )

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