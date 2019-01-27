不能都修成八達嶺 長城保護總體規劃出爐

2019年01月27日 13:07 旺報 林永富

大陸擁有數千公里長城文化遺產，近日，大陸文化和旅遊部、國家文物局聯合印發《長城保護總體規劃》，明確以秦漢長城和明長城為保護重點，遵循「原址保護、原狀保護」的總體策略。國家文物局表示，該規劃為建立長城保護傳承利用長效工作機制提供了重要遵循。

近年來部分地區出現對長城的不當修復事件，大陸國家文物局副局長宋新潮表示，很多地方單位對長城的完整性、真實性的理解存在偏差，只是將其視為一種資源去利用，把長城固化為八達嶺長城的樣子，在修的時候就按照八達嶺長城的樣子來修，應該盡可能按原狀保護。

《長城保護總體規劃》歷經12年編製，為長城的保護迎來「總體方案」。《規劃》將長城保護目標分為三個階段，近期目標任務（2019年至2020年）是督促長城所在地政府科學劃定公布長城保護範圍、建設控制地帶，完成率達到100％。並實施國家級長城重要點段長城保護維修專案，消除重大安全隱患，重點推進一批長城保護展示示範專案；開展5至10個長城重要點段監測試點工作，加強長城監測體系建設。

中期目標任務（2021年至2030年）是加強長城保護宏觀管理，壯大各級長城保護力量，完成5至10個長城參觀遊覽示範區建設。同時，拓寬長城保護經費管道，鼓勵運用社會資本設立長城保護公益基金。

遠期目標任務（2031年至2035年）是建成一批長城國家遺產線路，並完善社會參與長城保護相關政策與措施，形成全社會長城保護自覺。

根據調查結果，地表未見原有牆體、壕塹／界壕、單體等，屬於保存現狀為已消失的長城點段，約占總數的24.1％。

長城的主要破壞因素，在自然因素方面，各地情況不同。東北、東部和中部地區的長城點段多受到雨水沖刷、水土流失、沙漠化、動物活動和植物生長等自然侵蝕影響，西部地區多受到風蝕、沙漠化、鹽鹼、凍融、動物活動和植物生長等影響。

人為破壞因素包括旅遊開發、城鎮建設、大型基礎設施建設、居民生產生活和不當干預等。東部和中部地區的長城點段以建設壓力為主，東北、西部地區長城點段以交通等大型基礎設施建設威脅為主。

據指出，大陸目前全國已有長城保護員超過3000人，各省長城基本實現了保護員全覆蓋。國家文物局近年撥專款為長城保護員提供巡查設備和標誌等，北京等地也將長城保護員補助經費納入到地方財政。

(旺報 )