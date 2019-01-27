太平二期社住動土 盧秀燕向中央喊話「建築費補助一半」

2019年01月27日 13:19 中時 馮惠宜

：「台中市太平區育腎二段二期社會住宅新建工程」27日盛大舉辦動土儀式，台中市長盧秀燕擔任主典者，內政部常務次長林慈鈴應邀出席，地方立委何欣純等也一起參與這項盛會。（馮惠宜攝）

：「台中市太平區育腎二段二期社會住宅新建工程」27日盛大舉辦動土儀式，台中市長盧秀燕擔任主典者，內政部常務次長林慈鈴應邀出席，地方立委何欣純等也一起參與這項盛會。（馮惠宜攝）

：「台中市太平區育腎二段二期社會住宅新建工程」動土儀式，台中市長盧秀燕、內政部常務次長林慈鈴、立委何欣純、議員李麗華等也一起參與這項盛會。（馮惠宜攝）

「台中市太平區育腎二段二期社會住宅新建工程」27日盛大舉辦動土儀式，台中市長盧秀燕擔任主典者，她當場向內政部常務次長林慈鈴要求中央可以補助興建費一半，她強調社會住宅是蔡英文總統的政見，中央多補助一些就能讓地方蓋得更多、更快、更好。

太平育腎段社會住宅位於台中太平區蛋黃區，周邊為重畫後新興建築聚落群，鄰74號快速道，臨近有新平國中、新平國小、立文公園生活機能完整；其一期工程有300戶預計109年2月完工，二期工程規劃420戶，計劃在111年完工，總建設經費13億8千多萬元。

27日台中市住宅工程發展工程處舉辦動土典禮，除由盧秀燕擔任主典者，內政部常務次長林慈鈴應邀出席，地方立委何欣純、議員李麗華等人都一起參與這項地方盛會。

盧秀燕在致詞時表示，社會住宅是實踐居住正義相當重要的一環，也是蔡總統政見，感謝中央協助給予規畫費、利息補貼等等，但站在地方立場總是希望多一點，所以她大膽提出希望中央給各縣市多一點的經費，就能多蓋更多社會住宅，讓蔡總統的夢想可以早日達成。

盧秀燕強調，太平育賢段二期的社會住宅蓋建築費要13億8千萬元，對台中市是很沉重的財務負擔，但又非蓋不可，如果要蓋快、蓋的好的話，她私心希望中央多多給予經費，讓地方能蓋得又快、又多、又好。

林慈鈴則回應，內政部近期已經把公營事業、國產署、國防部等可蓋社會住宅的土地進行總盤點，盼能經這些資源資訊送給地方政府評估，以協助地方規畫社會住宅；另也透過低利貸款補助協助地方財源，也會對營運期間非自償性不夠的經費協助補助，至於其他補助將帶回內政部再進行通盤討論，希望能透過各種措施讓地方更積極興建社會住宅。

圖說：「台中市太平區育腎二段二期社會住宅新建工程」27日盛大舉辦動土儀式，台中市長盧秀燕擔任主典者，內政部常務次長林慈鈴應邀出席，地方立委何欣純等也一起參與這項盛會。（馮惠宜攝）

(中時 )